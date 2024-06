Bis 18 Uhr kann noch gewählt werden – dann schließen in Deutschland die Wahllokale. Dann geht es ans Auszählen der Stimmen. Warum dennoch sehr lang mit Schätzungen gearbeitet wird:

Den ganzen Sonntag können die Wählerinnen und Wähler in Deutschland ihr Kreuzchen für die Europawahl machen – bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Dann geht es an die Auszählung der Stimmen. Doch wann gibt es erste Hochrechnungen – und wann ist mit vorläufigen Ergebnissen zu rechnen?

Los geht es mit der Prognose um 18.15 Uhr. Grundlage dafür sind nicht die abgegebenen Stimmzettel bei der Wahl, sondern Angaben der Wählerinnen und Wähler bei Umfragen kurz nach der Wahl. Die erste Prognose für die Sitzverteilung des neuen Parlaments wird voraussichtlich zwischen 20.15 und 20.30 Uhr bekanntgegeben. Sie beruht laut Parlamentsangaben ebenfalls auf nationalen Schätzungen und Umfragen vor den Wahlen.

Während die ersten Schätzungen auf Befragungen basieren, fußen die Hochrechnungen auf den tatsächlich abgegebenen Stimmen. Erste Hochrechnungen aus Deutschland werden ab 18.30 Uhr veröffentlicht.

Zwischen 23.15 und 23.30 Uhr sollen dann voraussichtlich die ersten vorläufigen Ergebnisse aus einigen EU-Staaten veröffentlicht werden. Gleichzeitig ist für diese Zeit eine zweite Prognose für die Sitzverteilung geplant. Eine Aktualisierung der Daten soll es immer dann geben, wenn die Dienststellen des Parlaments Informationen von den nationalen Behörden erhalten. Die letzte aktualisierte Schätzung in der Wahlnacht wird für ungefähr 1.00 Uhr morgens am Montag (10. Juni) erwartet.

Ein vorläufiges Ergebnis für Deutschland soll laut Bundeswahlleiterin in den frühen Morgenstunden des 10. Juni veröffentlicht werden; das endgültige Ergebnis wird dann am 3. Juli bekannt gegeben. Nach der konstituierenden Sitzung des Parlaments am 16. Juli wird es nach Parlamentsinformationen eine endgültige Aktualisierung der Ergebnisse geben, die die endgültigen Änderungen und die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments widerspiegelt

Warum werden die Ergebnisse der Europawahl so spät veröffentlicht?

Die vorläufigen Ergebnisse der Wahl dürfen erst nach 23.00 Uhr veröffentlicht werden, denn in Italien kann noch bis 23 Uhr gewählt werden. Deswegen werden bis dahin vom Europäischen Parlament lediglich Schätzungen auf der Grundlage von Vor- und Nachwahlbefragungen veröffentlicht.