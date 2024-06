1 Fast schon sinnbildlich gibt die Europafahne am Rottweiler Rathaus am Sonntag ein trauriges Bild ab. Foto: Nädele

Das Wählervotum ist deutlicher als deutlich: Die AfD ist im Kreis Rottweil als zweitstärkste Kraft aus der Europawahl hervorgegangen. Die Grünen werden abgestraft. Hier fassen wir die Ergebnisse zusammen.









So schnell kann sich in fünf Jahren alles ändern: Die Grünen als Wahlsieger von 2019 erleben bei der Europawahl im Kreis einen klaren Einbruch, die AfD kann feiern. 18,9 Prozent, ein Plus von 7,3 – das ist mehr als deutlich und macht die AfD zur zweitstärksten Kraft. Und das bei einer Wahlbeteiligung von 65,1 Prozent. Die Europawahl hat damit mehr der 101 041 Wahlberechtigten im Kreis mobilisiert als 2019 (61,8 Prozent).