Europawahl im Südwesten Endergebnis: Grüne überholen die SPD

Abgegeben 64,0 (52,1) (+11,9)

CDU 30,8 (39,3) (- 8,5)

Grüne 23,3 (13,2) (+10,1)

SPD 13,3 (23,0) (- 9,7)

AfD 10,0 ( 7,9) (+ 2,1)

FDP 6,8 ( 4,1) (+ 2,7)

Die Linke 3,1 ( 3,6) (- 0,5)

Mehr als 8,5 Millionen Menschen im Südwesten waren zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung stieg deutlich auf 64 Prozent - nach 52,1 Prozent 2014. Bei der Europawahl werden die Mitglieder des Europäischen Parlamentes bestimmt. In Baden-Württemberg waren 40 Parteien und politische Vereinigungen angetreten. Parallel gab es im Südwesten Kommunalwahlen. Bis diese Ergebnisse fertig ausgezählt sind, dauert es mehrere Tage.

In Karlsruhe erreichen die Grünen nach der Prognose 30,3 Prozent (plus 10,4 Punkte). Die CDU liegt bei 17,9 Prozent (minus 8,8 Punkte), die SPD bei 14,6 Prozent (minus 7,3 Punkte). Die Linke kommt auf 8,7 Prozent (plus 3,6 Punkte), die AfD auf 6,5 Prozent (plus 0,9 Punkte).