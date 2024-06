Grüne verlieren in der Ortenau deutlich, AfD gewinnt dazu

1 Mehr als 200 000 Ortenauer gaben bei der Europawahl am Sonntag ihre Stimme ab – eine Beteiligung von rund 64 Prozent. Foto: Bender

Die Ergebnisse der Europawahl im Ortenaukreis folgen in etwa dem Bundestrend: Die Grünen fahren die größten Verluste ein, die AfD legt als Einzige deutlich zu im Vergleich zu 2014. Als einzige Ampel-Partei gelingt es der FDP etwas besser abzuschneiden.









Bis Redaktionsschluss am Sonntag waren die Stimmen in 50 von 51 Ortenauer Gemeinden ausgezählt. Lediglich Renchen fehlte noch. Rund 64 Prozent der Wahlberechtigten in den bereits ausgezählten Wahlkreisen gaben bei der Europa-Wahl ihre Stimme ab – fast drei Prozent mehr als 2014.