1 Charles Michel will bei den Europawahlen im Juni 2024 kandidieren. Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

Charles Michel ist derzeit EU-Ratspräsident. Für die kommende Europawahl hat er allerdings andere Ambitionen.









Link kopiert



Brüssel - EU-Ratspräsident Charles Michel will bei der anstehenden Europawahl antreten und in das Europäische Parlament einziehen. "Ich habe beschlossen, bei den Europawahlen im Juni 2024 zu kandidieren", sagte der Spitzenpolitiker am Samstag verschiedenen belgischen Medien.