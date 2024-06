Wer sind die Gewinner und Verlierer der Europawahl in Karlsruhe? In diesem Text tragen wir alle Ergebnisse zusammen.

Bei der Europawahl 2024 wählt Karlsruhe ein neues Europäisches Parlament. Mit einer Auszählung der Ergebnisse wird am späten Sonntagabend gerechnet.

Bisher ist kein Wahlbezirk ausgezählt, Stand: 09.06.2024, 17:10 Uhr

Sobald diese vorliegen, berichten wir die Gewinne und Verluste der angetretenen Parteien sowie die Wahlbeteiligung.

Bei der letzten Europawahl 2019 in Karlsruhe gewannen die Grünen mit 31,7 Prozent. Auf Platz zwei und drei folgten die CDU mit 21,1 und die SPD mit 13,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Karlsruhe lag bei 64,6 Prozent. Im Landesschnitt waren es in Baden-Württemberg 64 Prozent.

Am 9. Juni 2024 finden mehrere Wahlen statt. Gewählt werden ein neues Europaparlament, neue Kreistage und neue Gemeinderäte. Zuerst wird die Europawahl ausgezählt, danach Kreistags- und Gemeinderatswahl. Hier finden Sie die Ergebnisse zur Europawahl in Karlsruhe sowie allen weiteren Gemeinden. Die Ergebnisse der Kreistagswahl finden Sie hier.

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Europawahl in diesem Jahr 34 Parteien und Listen antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien zu Sonstigen zusammen. Mehr zur Methodik lesen Sie hier.