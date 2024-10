Der Europa-Park wurde bei einer Freizeitpark-Messe gleich mehrfach ausgezeichnet.

Die Zeitschrift „Kirmes und Park Revue“ kürte den Ruster Freizeitpark in Amsterdam bei der „IAAPA-Expo-Europe“ als „Europas besten Themenpark“ und die neuste Achterbahn des Parks „Voltron-Nevera“ als „Europas beste neue Achterbahn“.

Die Wasserwelt „Rulantica“ erreichte laut der Pressemitteilung des Europa-Parks in der Kategorie „Europas beste Wasserparks“ den zweiten Platz. Die Experten des britischen Fachzeitschrift „Park World“ hätten sich der Meinung angeschlossen und verliehen dem Europa-Park den „Park-World-Excellence-Award“ als „Bester Freizeitpark“.

Weiteres Attraktionen mit Preisen ausgezeichnet

Zudem fand die Verleihung der „European Star Awards“ statt. Der wurde bereits zum 13. Mal verliehen und gilt in Europa als eine der wichtigsten Auszeichnungen für die Freizeit- und Wasserparks des Kontinents.

Gewürdigt wurde die Familienattraktion „Arthur“ (Platz drei in der Kategorie „Europas beste Familienattraktionen“), das „Voletarium“ (Platz drei in der Kategorie „Europas beste Indoor-Attraktion“), die Achterbahn „Alpenexpress-Enzian“ (Platz vier in der Kategorie „Europas beste neue Familienattraktion“), die Wasserachterbahn „Poseidon“ (Platz sechs in der Kategorie „Europas beste Wasserattraktion“) und die Holzachterbahn „Wodan-Timburcoaster“ (Platz sechs in der Kategorie „Europas beste Holzachterbahnen“).

Die Europa-Park-Achterbahn „Voltron“ überzeugte die Jury. Foto: Europa-Park

„Mack-Rides“ hatte laut der Mitteilung ebenfalls Grund zur Freude: Die zwei besten Achterbahn-Neuheiten in diesem Jahr, „Voltron Nevera“ (Europa-Park) und „Hyperia“ (Thorpe-Park), stammen aus der Achterbahnschmiede in Waldkirch.

In der Wasserwelt „Rulantica“ sicherte sich zudem „Vikinglop“ Rang vier in der Kategorie „Europas Beste Wasserrutsche“.