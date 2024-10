„Europas bester Themenpark“: Der Europa-Park freut sich über mehrere Auszeichnungen

Die Fachzeitschrift „Parkscout plus“ hat den Europa-Park zum achten Mal in Folge als „Europas besten Themenpark“ und die Wasserwelt Rulantica zum vierten Mal am Stück als „Europas besten Wasserpark“ ausgezeichnet. Frisch prämiert wurde laut der Pressemitteilung des Freizeitparks die im April eröffnete Achterbahn „Voltron“ mit dem Titel „Europas beste neue Achterbahn“. Entwickelt wurde die Bahn von dem Europa-Park-Unternehmen Mack-Rides, welches sich mit der Bahn „Hyperia“ im britischen Freizeitpark Thorpe-Park auch für Platz zwei des Rankings verantwortlich zeichnet.

„Der Europa-Park ist nicht nur der meistbesuchte saisonale Freizeitpark Europas, sondern überzeugt vor allem als Gesamtpaket mit seinen über 100 Attraktionen, einem riesigen Show-Angebot, sechs hochklassigen Hotels und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis“, urteilten die Experten des Fachblatts.

Auch die Attraktionen hätten die Jury überzeugt: So finden sich mit der Holzachterbahn „Wodan“ „Deutschlands beste Holzachterbahn“ sowie mit der „Eurosat“ „Deutschlands beste Familienachterbahn“ im Europa-Park. Die Fahrt mit den „Piraten in Batavia“ wurde als „Europas bester Darkride“ prämiert, gefolgt von „Arthur“ auf Platz zwei derselben Kategorie. Auch die Europa-Park-Hotels waren vertreten: Die Hotels „Bell Rock“ und „Colosseo“ gehören in der Kategorie „Europas beste Themenhotels“ laut Mitteilung erneut zu den Top fünf.

Der Wasserpark „Rulantica“ wurde ausgezeichnet. Foto: Europa-Park

Seit 2017 vergibt „Parkscout plus“ einen jährlichen Redaktionspreis, um die Leistungen und Innovationen der europäischen Freizeitparkbranche zu würdigen. Das Fachmagazin erscheint vierteljährlich und berichtet über Freizeit-, Tier- und Ferienparks sowie Erlebnisbäder. Interessante Hintergrundinformationen und Interviews mit Entscheidern der Branche über aktuelle Entwicklungen stehen im Fokus der Publikation.

Auch bei den Awards des italienischen Magazins „Parksmania“ wurde der Europa-Park ausgezeichnet. So sei der Titel „European Park of the Year“ an den Ruster Freizeitpark gegangen. Die „Voltron“ wurde als „European Top New Attraction“ prämiert. Der „Parksmania Award“ wird seit 2001 verliehen.