Europapokal: Magische Mainzer nach zwei Toren vor Halbfinal-Einzug

Erstmals in der Clubgeschichte tritt Mainz 05 in einem Europapokal-Viertelfinale an. Im Hinspiel gegen Straßburg spielt der FSV in der ersten Hälfte furios - und bringt sich in eine gute Ausgangslage.
Mainz - Der FSV Mainz 05 hat in der Conference League eine begeisternde Fußball-Gala mit zwei Traumtoren gezeigt und die Tür zum Halbfinale weit aufgerissen. Der Bundesligist besiegte im Viertelfinal-Hinspiel den französischen Club Racing Straßburg verdient mit 2:0 (2:0). Für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Straßburg (21.00 Uhr) befindet sich der FSV damit in einer Top-Ausgangslage.