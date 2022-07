2 Werden Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke bald als "grün" eingestuft? Foto: Armin Weigel/dpa

In der EU werden Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke aller Voraussicht nach als klimafreundlich eingestuft werden können. Im Europaparlament gelang es Gegnern am Mittwoch nicht, entsprechende Pläne mit einer Abstimmung zu stoppen.















