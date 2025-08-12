Europameisterschaft: Hockey-Herren ziehen mit Kantersieg ins Halbfinale ein

Ein Blitzstart, schöne Tore - und am Ende wird es zweistellig. Der EM-Rekordsieger steht erneut im Halbfinale. Dort wartet ein unangenehmer Gegner.
Mönchengladbach - Die deutschen Hockey-Herren haben mit ihrer bislang besten Turnierleistung das Halbfinale der Europameisterschaft als Gruppenerster erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning setzte sich im letzten Vorrundenspiel gegen Polen souverän mit 10:0 durch und sicherte sich mit sieben Punkten die Tabellenführung vor Frankreich.