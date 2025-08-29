Europameisterschaft: Feueralarm im Teamhotel stört Nachtruhe der Basketballer

Ein nächtlicher Alarm schreckt Deutschlands Basketballer bei der EM auf. Die Schlafstörung erfolgt für das Team in einer besonders ungünstigen Nacht.
Tampere - Ein Feueralarm im Teamhotel hat die Nachtruhe der deutschen Basketballer bei der EM im finnischen Tampere gestört. In der Nacht zum Freitag kam es kurz vor 1.00 Uhr zu einem Alarm - im Anschluss verließen mehrere Profis der deutschen und schwedischen Mannschaft das Hotel in Bahnhofsnähe, wie ein Video des Rechteinhabers MagentaSport zeigt.