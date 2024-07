Der Calwer Dietrich Pfeilsticker erkämpfte sich auf der portugiesischen Insel Madeira bei der Europameisterschaft im Biathle, Triathle und Laserrun in der Altersklasse Ü70 fünfmal Gold und einmal Silber.

Gleich der erste Wettkampf, Biathle Einzel, artete zu einem Krimi aus. Erst 400 Meter laufen, 100 Meter schwimmen im Atlantik und gleich noch einmal die 400 Meter laufen. Der einzige ernstzunehmende Gegner für den Calwer war der ehemalige ungarische Fünfkämpfer Lajos Fazekas, der jetzt für Großbritannien an den Start geht und aus der vorherigen Altersklasse gewohnt war, alles abzuräumen. Erstmals in der Altersklasse Ü70 ging es diesmal nun gegen Pfeilsticker um Platz eins.

Rasanter Endspurt

Pfeilsticker ging taktisch überlegt verhalten in den ersten Lauf, konnte Fazekas aber überholen, der nach schnellem Spurt zurückgefallen war. Aber der Brite entpuppte sich als ausgezeichneter Schwimmer und überholte locker seinerseits. Fazekas ging so mit deutlichem Vorsprung in die letzten 400 Meter laufen. Aber er hatte nicht mit dem rasanten Endspurt des Calwer gerechnet. Unter lauten englischen Anfeuerungsrufen mobilisierte der Calwer Allroundsportler alle seine Kräfte, überholte auf den letzten Metern und gewann so mit einer Sekunde Vorsprung seine erste Goldmedaille bei dieser Ausscheidung.

Die Biathle-Mixed-Staffel, zusammen mit Emily Freund aus Neuss (Nordrhein-Westfalen), versprach für Pfeilsticker wieder spannend zu werden. Die zusammengezählten Zeiten aus dem Einzelwettbewerb schienen nur den zweiten Platz zu versprechen, aber Freund taktierte diesmal besser und so siegten die beiden Deutschen mit deutlichem Vorsprung.

Laufstrecke ist zu kurz

Am dritten von den sechs Wettkampftagen hatte Fazekas im Triathle die Nase vorn. Sehr gut geschwommen, zeigte er auch sehr gutes konstantes Schießen mit der Laserpistole. Die diesmal nur 300 Meter lange Laufstrecke reichte Pfeilsticker nicht, den Vorsprung einzuholen, war aber mit Silber sehr zufrieden. Die Staffelausscheidung ging dann jedoch wieder an das deutsche Dream-Team.

Im Laserrun (zweimal 600 Meter laufen, zweimal schießen mit der Laserpistole) war für Pfeilsticker die Laufstrecke wieder lang genug, um den deutlichen Vorsprung von Fazekas wieder wettzumachen. Er holte sich die Goldmedaille vor Gerd Carlo Männel aus Österreich. Fazekas wurde Dritter.

Im letzten Wettbewerb holte sich die Mixed-Staffel aus Deutschland mit Freund und Pfeilsticker im Laserrun wieder die Goldmedaille.