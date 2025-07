„Die 23-Jährige war Kapitänin der Zweitvertretung des Sport-Clubs und verlässt jetzt ihre Heimat, um bei uns in der zweiten Bundesliga durchzustarten. Die Innenverteidigerin wurde 2019 U17-Europameisterin und bringt trotz ihres jungen Alters echte Führungsqualitäten mit“, ist ihr neuer Verein überzeugt.

Die Wurzeln von Ezebinyuo liegen in der Ortenau. Sie wurde in Ettenheim geboren und war in Altdorf wohnhaft. Im Alter von elf Jahren begann sie in der D-Jugendmannschaft des FSV Altdorf mit dem Fußballspielen.

Lesen Sie auch

Viktoria Berlin kommt als Aufsteiger in die zweite Liga. In der Vorsaison wurde das Team mit nur zwei Niederlagen souverän Meister.