1 Der smarte Danilo Cristilli ist sowohl als Schauspieler als auch als Fußballer kreativ. Foto: Cristilli

Der Schock sitzt auch bei Schauspieler und Influencer Danilo Cristilli tief. Nach 2018 ist Italien auch bei der WM 2022 in Katar im Konzert der Großen nicht dabei. Völlig überraschend verabschiedete sich der amtierende Europameister gegen Underdog Nordmazedonien von der großen Fußballbühne.















Link kopiert

Die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist damit um eines der Topteams ärmer. Am Donnerstag mussten auch die Türkei und Österreich alle Träume auf eine Teilnahme bei der erstmals im Winter stattfindenden Weltmeisterschaft (21. November bis 18. Dezember 2022) begraben.

Italiens Fans können es nicht fassen

Wie für alle Fans der "Squadra Azzurra" kam das plötzliche Aus für Danilo Cristilli völlig unvorbereit. Der 25-jährige Reality-TV Star aus Villingen-Schwenningen saß in Köln in seiner Wohnung und verfolgte das Spiel alleine im Fernsehen. Italien ging als haushoher Favorit in die Begegnung. Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini machte auch aus Christillis Sicht eine gute Partie, doch dann kam in Palermo nach torlosen 90 Minuten die Nachspielzeit. Nordmazedoniens Aleksandar Trajkovski fasste sich ein Herz und zog aus 25 Metern ab. Der Ball landete präzise im langen Eck und die Blamage des Europameisters war besiegelt.

Schlaflose Nacht in Köln

"Ich bin immer noch geschockt. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen", berichtet Danilo Cristilli am Freitagmorgen. "Das ist Trauer pur, mir fehlen ein wenig die Worte. Ich bin enttäuscht, dass wir nach so einer EM ausscheiden müssen und nicht bei der WM in Katar mit dabei sein können."

Auf Twitter: Mischung aus Lob und Hohn für Italien

Eigentlich hatte es im WM-Playoffspiel gegen den Underdog nach Verlängerung ausgesehen, doch dann folgte die kalte Dusche. "Genau gegen solche Mannschaften sind es die schwersten Spiele. Die geben nicht hundert Prozent, sondern hundertfünfzig. Es ist ein Spiel, in dem es um alles geht. Italien hat eigentlich gut gespielt, doch dann kommt eine Aktion in der Nachspielzeit und dann ist es eben vorbei."

Kein Duell mit Portugal

Danilo Cristilli ist gerade beruflich in Köln und wollte sich das Spiel in Ruhe anschauen. Bei einem Sieg wäre es zum Kräftemessen mit Portugal gekommen. Nur der Sieger wäre dann zur WM gefahren. Trainer Roberto Mancini möchte der 25-jährige Reality-TV-Star keinen Vorwurf machen. "Von der Aufstellung her, war es eigentlich eine gute Formation. Meiner Meinung nach mangelt es vorne im letzten Drittel. So einen Mario Balotelli in der Form von 2012 oder 2014 bräuchten wir. Vieles ist zu brav da vorne", schätzt der ehemalige Stürmer des FC 08 Villingen die Offensivleistung der Mancini-Elf ein. "Vor ein paar Monaten sind wir noch Europameister geworden, da war alles super und jetzt ein paar Monate später sind wir im Tal der Tränen. So ist auch der Fußball."

Playoff-Modus wirft Fragen auf

Der Modus der Playoffs ist dabei durchaus diskussionswürdig. "Ein Europameister sollte doch automatisch für eine WM qualifiziert sein." Ein bisschen ähnelt der Modus einer Lotterie. Und dieses Mal hat Italien die Niete gezogen. Danilo Cristilli hofft, dass das Ausscheiden nicht alleine am Trainer festgemacht wird. "Mancini ist ein sehr guter Trainer, der die Mannschaft auf ein ganz neues Level gebracht hat. Es sind einfach ein paar Spieler, die da vorne drin fehlen. Alles jetzt infrage zu stellen, wäre aus meiner Sicht keine gute Idee."

Der 25-Jährige teilte nach dem Schlusspfiff seine Enttäuschung mit seinen Familienmitgliedern. Doch es wurden nur wenige Nachrichten geschrieben. Italien wird bei der WM fehlen. Das lautstarke Mitsingen der Nationalhymne, die Autokorsos nach Siegen und das Fahnenmeer in den Innenstädten bleiben aus. "Wenn dein Land dabei ist, dann schaust du die WM ganz anders an. Jetzt schau ich die Spiele bei der WM natürlich an, aber mit einer ganz anderen Einstellung und einer ganz anderen Leidenschaft."