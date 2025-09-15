Europameister: Dusche mit Skibrille: Schröder erklimmt Basketball-Gipfel

Weltmeister in Manila, Europameister in Riga: Dennis Schröder hat seinen Platz im deutschen Sport-Geschichtsbuch sicher. Doch nicht nur als Athlet wirkt der Basketballer gereift.
Riga - Einen besseren Start in seinen 32. Geburtstag hätte sich Dennis Schröder nicht vorstellen können. Mit einer fetten Skibrille auf dem Kopf und Sohn Malick Junior auf dem Schoß saß der deutsche Basketball-Held auf dem Podium von Riga und genoss einen intensiven Moment des Glücks. Welt- und Europameister - das musste der Spielmacher vor der versammelten Presse erst einmal sacken lassen.