Europäisches Rüstungsprojekt: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt

Es soll das wichtigste und teuerste Prestigeprojekt der europäischen Rüstungskooperation werden. Ob es tatsächlich realisiert wird, steht aber weiter in den Sternen.
Berlin - Deutschland und Frankreich haben die Entscheidung über das zusammen mit Spanien geplante Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt - diesmal auf einen unbestimmten Zeitpunkt. "Entgegen der ursprünglichen Planung ist eine abschließende Entscheidung zum Fortgang des FCAS-Projekts zum Jahresende noch nicht gefallen", teilte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.