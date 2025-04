Im Jahr 2026 werden im Zollernalbkreis 184 430 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) ausgeschüttet. Unterstützt werden mit diesem Instrument der Europäischen Union Projekte und Maßnahmen, die den sozialen Zusammenhalt stärken und die Chancengleichheit fördern.

„Der ESF hat im Zollernalbkreis in den vergangenen Jahren eine zentrale Rolle gespielt, wenn es darum ging, die soziale Integration zu stärken, den Arbeitsmarkt zu unterstützen und nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen“, schreibt das Landratsamt in Balingen in einer Mitteilung.

Initiativen für benachteiligte Gruppen im Fokus

Im Fokus stehen demnach etwa Initiativen für benachteiligte Gruppen wie Langzeitarbeitslose oder Alleinerziehende. „So können entscheidende Beiträge zur Arbeitsmarktintegration und sozialen Innovation geleistet werden, insbesondere für Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen und zum Abbau von Benachteiligungen am Arbeitsmarkt“, heißt es.

„Die Fördermittel des Europäischen Sozialfonds leisten einen wichtigen Beitrag zur sozialen Teilhabe. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Projekt-Träger diese Chance nutzen und Förderanträge einreichen“, betont Georg Link, Sozialdezernent am Landratsamt Zollernalbkreis und Vorsitzender des regionalen ESF-Arbeitskreises.

Anträge auf Projektförderung können ab sofort und bis 31. Mai 2025 bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg gestellt werden. Bei Fragen kann man sich melden per E-Mail an sozialamt@zollernalbkreis.de sowie unter Telefon 07433/92 17 89. Die detaillierte Ausschreibung für den Zollernalbkreis ist online hinterlegt unter www.zollernalbkreis.de/aktuelles/sozialamt.