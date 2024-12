Europäischer Haftbefehl in Kehl vollstreckt

1 Der Mann hatte unter anderem Kokain dabei. Foto: Christian Charisius/dpa/Christian Charisius

Die Polizei hat am Montag einen tschechischen Staatsangehörigen in einem grenzüberschreitenden Regionalzug am Bahnhof Kehl kontrolliert.









Der Polizei ist es gelungen, einen europäischen Haftbefehl zu vollstrecken. Laut Mitteilung wurde ein 39-jähriger tschechischer Staatsangehöriger am Montag in einem grenzüberschreitenden Regionalzug am Bahnhof Kehl kontrolliert.