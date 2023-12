Gala in Berlin: Sandra Hüller gewinnt Europäischen Filmpreis

3 Sandra Hüller kommt zur Verleihung des Europäischen Filmpreises in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Für Sandra Hüller standen die Chancen beim Europäischen Filmpreis doppelt gut. Die deutsche Schauspielerin wird beste Darstellerin. Das Drama «Anatomie eines Falls» räumt ab.









Berlin - Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen. Das gab die Europäische Filmakademie in Berlin bekannt. Die 45-Jährige bekam die Auszeichnung für ihre Rolle im Justizthriller "Anatomie eines Falls". Dort spielt sie eine erfolgreiche Schriftstellerin unter Mordverdacht. In ihrer Dankesrede rief Hüller, die in Leipzig lebt, das Publikum zu Schweigesekunden für Frieden in der Welt auf. Im Saal wurde es ganz still.