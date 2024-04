Der mit 60 000 Euro dotierte wichtige europäische Architekturpreis Mies van der Rohe 2024 geht nach Deutschland an die Architekten Gustav Düsing & Max Hacke – und das mit planende Stuttgarter Ingenieurbüro knippershelbig. Eine international besetzte Jury hat ihren Entwurf des „Studierendenhauses“ der Technischen Universität Braunschweig unter die sieben Finalisten zum begehrten europäischen Preis für zeitgenössische Architektur, den Mies van der Rohe Award, gekürt. Anfang des Jahres hatten Düsing und Hacke bereits den DAM Preis 2024 gewonnen.

Die Architekten sind die jüngsten Preisträger der Auszeichnung: Max Hacke (Jahrgang 1986) und Gustav Düsing (Jahrgang 1984) haben beide in Stuttgart und London Architektur studiert. Der Mies Award wird nur alle zwei Jahre von der Europäischen Union vergeben. Größen wie Zaha Hadid, David Chipperfield und Peter Zumthor haben die Auszeichnung erhalten.

Die Jury lobte an dem Studierendenhaus, dass es Kriterien der Nachhaltigkeit genüge – und eine einladende, kommunikative Umgebung für die Studentinnen und Studentinnen schaffe: „Es wurde eine klare architektonische Idee verfolgt, überarbeitet und an ihre Grenzen gebracht. Es ist mehr als ein Gebäude, eher ein vielseitiges System, das technologischen Fortschritt mit einem flexiblen und wiederverwendbaren Prinzip verbindet.“

Die Architekten, die heute in Berlin leben, waren als wissenschaftliche Mitarbeiter in der Architektur tätig. Sie gewannen 2017 den internen Wettbewerb, den die TU Braunschweig unter den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften ausgelobt hatte.

Nachwuchspreis geht nach Spanien

Der Sieger des mit 20 000 Euro dotierten Nachwuchspreises ist die Gabriel García Márquez Bibliothek in Barcelona, geplant von SUMA Arquitectura, gegründet von Elena Orte und Guillermo Sevillano in Madrid. Auch dieses Projekt hat bereits Lob eingeheimst – der Internationale Verband der Bibliotheksverbände (IFLA) hat das Gebäude zur besten Bibliothek der Welt gekürt.

Vier Projekte aus Deutschland auf der Shortlist

Von den ursprünglich 362 Nominierungen aus 38 Ländern hatten es im aktuellen Wettbewerb gleich vier Projekte aus Deutschland auf die Shortlist der 40 ausgewählten Bauten geschafft. Neben dem Studierendenhaus der Technischen Universität Braunschweig von Gustav Düsing und Max Hacke war Floating Berlin als Bildungseinrichtung dabei. Außerdem ist es June14 Meyer-Grohbrügge & Chermayeff (Berlin) gelungen, sich mit ihrem Baugruppenhaus „Kufu“ zu platzieren.

Der Karlsruhe Stadtbahntunnel von Allmannwappner war auf der Shortlist. Foto: Mies Award 2024/Brigida González

Was die Beiträge und Projekte aus oder in Baden-Württemberg angeht, ist der Stadtbahntunnel in Karlsruhe vom Büro allmannwappner (München) in der diesjährigen Shortlist-Auswahl gewesen. Beim Bau der U-Bahnstation in der Fächerstadt hat Markus Allmann mitgewirkt, der seit 2006 Professor am Institut für Raumkonzeption und Grundlagen des Entwerfens der Universität Stuttgart ist.

Die Calwer Passage in Stuttgart von ingenhoven associates (Düsseldorf) war zwar auf der Longlist, doch schaffte es aber nicht mehr in die Shortlist-Auswahl.

Zuletzt waren im Jahr 2022 das Town House der Kingston University in London und die genossenschaftliche Wohnanlage La Borda in Barcelona mit dem Mies Award 2022 und dem Nachwuchspreis „Emerging Architecture 2022“ ausgezeichnet worden.

Mies van der Rohe Award

Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am 14. Mai in Barcelona statt. Seit 2001 lobt die EU-Kommission den Preis alle zwei Jahre gemeinsam mit der Fundació Mies van der Rohe aus. Die Auszeichnung wurde erstmals 1988 vergeben und trug bis 1998 den Namen „Mies-van-der-Rohe-Preis“. Inzwischen hat sich die modernere Kurzform „EUMiesAward“ durchgesetzt.

Ausstellung

In einer Ausstellung werden die 362 Werke aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Award erst in Barcelona gezeigt, dann geht die Schau auf Reisen nach Madrid und Wien.