Europas Raumfahrtindustrie will selbstständiger werden. Der zweite Testflug der deutschen «Spectrum»-Rakete soll am Donnerstag stattfinden - es wäre ein großer Schritt.
Andøya/München - Das bayerische Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace steht vor einem bahnbrechenden Einschnitt in der deutschen Raumfahrtgeschichte: Am Abend soll mit dem zweiten Testflug die deutsche Weltraumrakete "Spectrum" gestartet und möglichst auf eine Erdumlaufbahn gebracht werden. Das Zeitfenster öffne sich um 22.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ), teilte Isar Aerospace in München mit. Der Startversuch soll live ab 21.00 Uhr auf YouTube übertragen werden.