Europa-Union tagt: OB Sonder: „In Freudenstadt leben wir Europa“

Bei der Landesversammlung der Europa-Union im Spiegelzelt benannte Andreas Schwarz (Bündnis 90/Die Grünen) die drängenden Herausforderungen, vor denen Europa aktuell steht.

Im Rahmen der Landesversammlung der Europa-Union Baden-Württemberg fand ein festlicher Empfang im Spiegelzelt auf dem Freudenstädter Marktplatz statt. Dieser festliche Rahmen sei stets der Höhepunkt der turnusmäßigen Landesversammlungen und biete Gelegenheit, die europäische Gemeinschaft zu feiern und wichtige Impulse für die Zukunft Europas zu setzen, teilt die Europa-Union in einer Pressemitteilung mit.

In diesem Jahr hielt Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im baden-württembergischen Landtag, die Festrede. Schwarz betonte dabei die drängenden Herausforderungen, vor denen Europa aktuell stehe: die Bewältigung der Klimakrise, den Krieg mitten in Europa, wirtschaftliche Unsicherheiten sowie Angriffe von außen auf die europäische Demokratie.

Sicherung des Friedens

„Um diesen Herausforderungen zu begegnen, braucht es ein starkes Europa – unser Land braucht mehr und nicht weniger Europa. Dieses Europa gilt es zu verteidigen“, so Schwarz. Er unterstrich, dass Europa in seine Sicherheit investieren müsse, um den Frieden zu sichern und die Stabilität zu bewahren.

Abschließend machte er deutlich, dass Europa kein Selbstläufer sei, sondern aktiv gepflegt und gestaltet werden müsse. „Europa lebt durch das Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger“, so der Fraktionsvorsitzende.

Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im baden-württembergischen Landtag Foto: Europa-Union

Vor der Festrede hatte die Landesvorsitzende der Europa-Union, Evelyne Gebhardt, die Bedeutung eines gerechten, freien und demokratischen Europas betont. Sie rief dazu auf, als Europa-Union sichtbar für diese Werte einzustehen und die europäische Idee aktiv zu vertreten.

Gedenken an die Zerstörung der Stadt

Oberbürgermeister Adrian Sonder hob das Europaengagement seiner Stadt und der Bürger hervor. Besonders das gemeinsame Gedenken an die Zerstörung der Stadt vor 80 Jahren werde die Verbundenheit mit Europa und der deutsch-französischen Freundschaft weiter stärken. „In Freudenstadt leben wir Europa – wir leben die deutsch-französische Freundschaft“, so Sonder.

Der festliche Abend im Spiegelzelt bot den Rahmen für einen lebendigen Austausch und die Würdigung des europäischen Zusammenlebens, heißt es. Der Festakt wird traditionell von der Europa-Union Baden-Württemberg und den Jungen Europäischen Föderalisten organisiert und ist fester Bestandteil der Landesversammlung, die jährlich die europapolitische Arbeit im Land würdigt. Mit diesem Festakt setzen die Veranstalter ein Zeichen für ein starkes, vereintes Europa, heißt es abschließend.

Hintergrund

Europa-Union

Der Landesverband Baden-Württemberg zählt neben vielen parteilosen Persönlichkeiten viele führende Politiker aus den Reihen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Acht der elf Europaabgeordneten aus Baden-Württemberg sind Mitglied der Europa-Union. Im Landtag von Baden-Württemberg gehören viele aktive und ehemalige Abgeordnete aus CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen der Europa-Union an. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) ist ebenfalls langjähriges Mitglied der Europa-Union. Mehr als 130 Kommunen im Land unterstützen die Arbeit der Europa-Union durch eine Mitgliedschaft.