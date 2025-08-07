Europa-Union tagt: OB Sonder: „In Freudenstadt leben wir Europa“

Bei der Landesversammlung der Europa-Union im Spiegelzelt benannte Andreas Schwarz (Bündnis 90/Die Grünen) die drängenden Herausforderungen, vor denen Europa aktuell steht.
Im Rahmen der Landesversammlung der Europa-Union Baden-Württemberg fand ein festlicher Empfang im Spiegelzelt auf dem Freudenstädter Marktplatz statt. Dieser festliche Rahmen sei stets der Höhepunkt der turnusmäßigen Landesversammlungen und biete Gelegenheit, die europäische Gemeinschaft zu feiern und wichtige Impulse für die Zukunft Europas zu setzen, teilt die Europa-Union in einer Pressemitteilung mit.