1 Bei den bisher letzten Wahlen im Jahr 2019 – hier im Rathaus Kappel – gaben noch deutlich mehr Menschen ihre Stimmzettel persönlich in den Wahllokalen ab. In diesem Jahr ist die Zahl der Briefwähler gestiegen. (Archivfoto) Foto: Göpfert

Die Europa- und Kommunalwahl rückt immer näher: Am Sonntag, 9. Juni, darf die Bevölkerung ihre Kreuzchen setzen – auch per Briefwahl. Letztere Option ist in Ettenheim und Umland im Vergleich zu der bisher letzten Wahl 2019 deutlich beliebter geworden.









Wahlberechtigte werden am Sonntag, 9. Juni, in die örtlichen Wahllokale gebeten – auch im Raum Ettenheim. Dabei haben die Helfer in den Wahllokalen wohl immer weniger zu tun, da die Briefwahl immer beliebter wird. Doch wie genau haben sich die Zahlen verändert? Und wo werden Wähler in den einzelnen Kommunen fündig, wenn sie ihr Kreuz in einem Wahllokal setzen möchten? Ein Überblick.