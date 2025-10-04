Europa-Park zieht Bilanz: So schneidet der Film „Ed & Edda – Grand Prix of Europe“ bisher ab

Die Maskottchen „Ed“ und „Edda“ haben im Jubiläumsjahr des Europa-Parks besondere Aufmerksam der Inhaber-Familie Mack erhalten. Neben Kinderspielzeug und einem Videospiel (siehe Info) wurde mit „Grand Prix of Europe“ auch ein 90-minütiger Animationsfilm über die Park-Mäuse veröffentlich. Am 24. Juli wurde Premiere gefeiert, mehr als zwei Monate später ist er immer noch auf den Kinoleinwänden zu sehen.

„,Grand Prix of Europe’ läuft in Deutschland, Österreich und der Schweiz in mehr als 600 Kinos“, erklärt der Europa-Park auf Nachfrage unserer Redaktion. Ab Mittwoch, 8. Oktober, wird der Film erstmals in Frankreich ausgestrahlt, am selben Tag sogar in Amerika. Auf die Frage, wie viele Tickets bereits über die Kino-Theke gingen, hält sich der Park bedeckt. „Da der Film derzeit noch in den Kinos läuft und weitere Veröffentlichungen geplant sind, können wir hierzu keine Angaben machen“, heißt es. Auch die Summe der Einnahmen, die der Film bereits eingespielt hat, behält der Ruster Park für sich.

Film ist bis März 2026 in Kinos zu sehen

Konkreter wird er dagegen, wenn es um die Bewertung der Zuschauer geht. „Die Resonanz ist sehr gut“, ist von der Unternehmenskommunikation zu hören. „Der Europa-Park und vor allem Mack-Magic sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des ersten Kinofilms mit den Maskottchen.“ Der erste Film? Heißt das, es könnte in Zukunft einen Nachfolger geben? „Die Konzentration liegt jetzt erstmal auf ,Grand Prix of Europe’“, vertröstet der Park. Für die jüngeren Fans stehe jedoch der Start der Fernsehserie „Dino Mates – Ferien bei Madame Freudenreich“ am 21. Januar 2026 bevor. Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem die elsässische Oma Clara, bekannt aus der Bilderbuchserie von Mack-Magic und der Attraktion im Französischen Themenbereich des Europa-Park.

Film ist ab Ende November aus Streaming-Plattformen zu sehen

Weltweit soll der Film rund um die Maskottchen bis März 2026 zu sehen sein – auch im parkeigenen Kino „Magic Cinema“. Dort ist er täglich zu sehen – ein Angebot, das offenbar viele Fans in Anspruch nehmen. „Das ,Magic Cinema’ erfreut sich seit der Premiere einer außergewöhnlich hohen Nachfrage. Besonders die Fans wollen den Film auch im Europa-Park sehen“, heißt es auf Nachfrage.

Wer „Grand Prix of Europe“ lieber zuhause schauen möchte, hat ab dem 27. November die Möglichkeit dazu. Ab da an ist der Film nämlich auf Streaming-Plattformen verfügbar, so der Park weiter.

Info – Videospiel und „Toni“-Figur kommen gut an

„Die Kooperationen mit Tivola, Bullyland, Edel Kids und Tonies zum Film bringen die Europa-Park-Stimmung perfekt ins Zuhause der Besucher und Gäste“, antwortet der Park auf die Frage, wie die anderen Projekte rund um die Maskottchen ankommen. So wurde erst vor wenigen Wochen die Erweiterung des Videospiels „Ed & Edda: Grand Prix – Racing Champions“ veröffentlicht. „Hier haben die Spieler die Möglichkeit, digital durch den Europa-Park zu rasen. Auch der erste Tonie mit Ed-Euromaus war nach kurzer Zeit ausverkauft. Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, freut sich der Park.