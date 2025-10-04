Europa-Park zieht Bilanz: So schneidet der Film „Ed & Edda – Grand Prix of Europe“ bisher ab

Der Europa-Park wagte mit „Ed & Edda – Grand Prix of Europe“ einen Schritt in die Kinowelt. Das erste Fazit fällt auf Nachfrage gut aus.
Die Maskottchen „Ed“ und „Edda“ haben im Jubiläumsjahr des Europa-Parks besondere Aufmerksam der Inhaber-Familie Mack erhalten. Neben Kinderspielzeug und einem Videospiel (siehe Info) wurde mit „Grand Prix of Europe“ auch ein 90-minütiger Animationsfilm über die Park-Mäuse veröffentlich. Am 24. Juli wurde Premiere gefeiert, mehr als zwei Monate später ist er immer noch auf den Kinoleinwänden zu sehen.