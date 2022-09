Roland Mack verrät TGV soll bald Europa-Park anfahren

Der französische Schnellzug TGV könnte bald schon in Ringsheim halten. Das hat Europa-Park-Chef Roland Mack am Rande der offiziellen Geburtstagsfeier Wolfgang Schäubles am Sonntag erklärt. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.