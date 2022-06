7 Und los geht’s: 50 Menschen zogen den Tourbus der Kelly Family 50 Meter weit – und stellten damit einen Weltrekord auf. Foto: Decoux

Der Weltrekord auf dem Europa-Park-Parkplatz ist geglückt: Jubelnde Zuschauer und Goldregen begleiteten die "Zieleinfahrt" des Kelly-Family-Busses, den Joey Kelly und 49 weitere Mitstreitern auf Bobby Cars 50 Meter weit zogen.















Link kopiert

Rust - "Puh, war das anstrengend. Da braucht man wirklich kräftige Beine", betonten zwei glückliche Bobby-Car-Fahrerinnen, die sich am Ende von den Zuschauern für den geglückten Weltrekord feiern ließen: Mit dem Tourbus der Kelly Family hatten sie "das schwerste von 50 Bobby Cars 50 Meter weit gezogene Gewicht" bewegt. "Wir schreiben heute Geschichte", sagte Laura Kuchenbecker vom Rekord Institut für Deutschland, als sie Joey Kelly und Nicolas Mack, Leiter Kooperationen im Europa-Park, die Urkunde überreichte.

Auch Kinder zogen begeistert mit

Das Spektakel fand auf dem Parkplatz unterhalb der Achterbahn Silver Star statt. Um kurz nach 11 Uhr gab Park-Maskottchen "Ed Euromaus" den Startschuss für die 50 Fahrer. Zuvor wurden noch einmal alle Seile überprüft, die die Bobby Cars mit dem Tourbus verbanden und die 50 Meter lange Bahn, auf der er Bus rollen sollte, freigegeben. Das Event hatte Mark Schepp moderiert. In Sekundenschnelle haben 50 Menschen – darunter auch einige Kinder – den zehn Tonnen schweren Tourbus der Kelly Family gezogen und damit den Weltrekord geschafft.

Aufgrund des 50-jährigen Bestehens der Bobby-Car-Firma "BIG" und dem 50. Geburtstag von Joey Kelly entstand die Idee zu diesem Rekordversuch.

Adrenalin-Junkie sieht diese Aktion unter seinen Top drei

Joey Kelly steht für mehr als eine erfolgreiche Musikkarriere. Zudem kennt ihn man als fairen Sportsmann und kreativen Entertainer, was er mit der Aktion in Rust abermals unter Beweis stellte. Er selbst bezeichnete sich als Adrenalin-Junkie und erzählte von mehreren verrückten Wettkämpfen, an denen er teilgenommen hat: 24 Stunden unter Wasser laufen oder auf der Rolltreppe gehen. "Diese Aktion gehört definitiv zu meinen Top drei" , betonte Kelly. Es habe einfach viel Spaß gemacht, im Team gemeinsam Gas zu geben.

Danach erwartete die Besucher ein buntes Rahmenprogramm mit Mitmach-Aktionen rund um das Bobby Car und eine Autogrammstunde mit Joey Kelly. Man darf gespannt sein, was er sich als Nächstes ausdenkt.

Das Rekord-Institut für Deutschland ist das deutschsprachige Pendant zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London ("Guinness-Buch der Rekorde"). Das RID sammelt und prüft Höchstleistungen aus dem deutschen Sprachraum und erkennt Weltrekorde an, die auf rekord-institut.org präsentiert werden. Auf Wunsch zertifiziert das RID ausgezeichnete Weltrekorde mit der offiziellen Überreichung von Rekordurkunden. Zudem gibt das RID das "RID–Buch der Weltrekorde" heraus, mittlerweile in einer zweiten Ausgabe.

0