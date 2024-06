1 Der Europa-Park und die damit verbundene Park- und Verkehrssituation sind in Rust ein Dauerthema. Foto: Göpfert

Die provisorischen Parkplätze des Europa-Parks im Grünstreifen sind vielen Rustern ein Dorn im Auge – und waren auch Thema bei der Bürgerfragestunde im Ruster Rat. Bürgermeister Kai-Achim Klare klärte nun über den aktuellen Stand auf.









Es ist vor allem der 8. Mai, der vielen Rustern negativ in Erinnerung bleibt: Die neue Achterbahn Voltron Nevera hatte erst vor Kurzem geöffnet, in Frankreich war ein Feiertag und in Deutschland nutzen viele den Tag vor Christi Himmelfahrt für einen Parkbesuch. Die Folge waren nicht nur ein übervoller Europa-Park, sondern auch Autos, die bis zum Elzdamm standen. Dass dann auch noch jüngst – auf Geheiß des Landratsamts – ein Fußgängerüberweg von den eigentlich vorläufigen – und nicht offiziell genehmigten – Überlaufparkplätzen geschaffen wurde, erzürnte dann die Bürger zusätzlich. Das machte einer in der Frageviertelstunde des Gemeinderats Mitte Mai deutlich und fragte: Wie lange bleiben die eigentlich vorläufigen Überlaufparkplätze noch bestehen und gilt in Puncto Europa-Park nur das Recht des Stärkeren? Eine Frage, die Bürgermeister Kai-Achim Klare nun in der Bauausschusssitzung am Montag beantwortet.