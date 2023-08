Zum Start der diesjährigen Halloweensaison des Europa-Park will Mack-Magic ein neues zwölfminütiges Filmabenteuer exklusiv im Magic Cinema 4D im Französischen Themenbereich zeigen. In Voltron 4D sollen die Gäste ab 30. September erleben, wie der im heutigen Kroatien geborene Erfinder Nikola Tesla eine bahnbrechende Entdeckung macht. Mithilfe eines visionären Apparates gelingt es ihm, Menschen in kosmische Energie zu verwandeln und als Blitz von einem Ort zum anderen zu transportieren. Jedoch stößt der junge Wissenschaftler dabei auch auf großen Widerstand – schafft er es dennoch, mit der Unterstützung des Adventure Club of Europe das elektrische Zeitalter einzuläuten?

Der Europa-Park verspricht den Film-Zuschauern Action- und Spezialeffekte in 4D, darunter 3D-Projektionen, Wind und Duft sowie bewegliche Sitze. „Voltron 4D“ soll die Erfindung Teslas thematisieren, auf der die neue Achterbahn Voltron Nevera basiert, die Tesla selbst aber niemals verwirklichen konnte. Die Achterbahn selbst soll ab der Sommersaison 2024 gefahren werden können. Am Samstag verkündete Europa-Park-Chef Michael Mack auf X/Twitter, dass der erste Voltron-Turm nun bereits stehe.