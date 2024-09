Europa-Park Rust: Fahrgäste saßen 40 Minuten in Achterbahn fest

1 Die „Blue Fire“ hatte bereits im April eine Kurve nicht geschafft und war viermal wieder zurückgerollt. (Archivbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Bei dem Vorfall im Europa-Park bei Rust haben die Fahrgäste insgesamt 40 Minuten in der Achterbahn „Blue Fire“ ausgeharrt. Die Bahn war am Mittwoch vor dem ersten Anstieg seitlich geneigt stehen geblieben. Insgesamt 20 Personen seien betroffen gewesen, sagte ein Sprecher des Parks. Noch am Nachmittag sei die Bahn wieder in Betrieb genommen worden. „Das Problem ist wieder gelöst.“ Der Zug sei sorgfältig analysiert worden. Ein für den Magnetstart benötigtes Kleinteil sei geschwächt gewesen und ausgetauscht worden.