Europa-Park Rust: Eine Kandidatin fehlt bei Finale von „Miss Germany“

1 Ann-Katrin Lange – die Kandidatin fehlte Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In der Endrunde sollten eigentlich zehn Kandidatinnen im Europa-Park auf der Bühne stehen. Doch eine 27-Jährige kann nicht mehr mitmachen.









Link kopiert



Beim Finale von „Miss Germany“ 2024 hat überraschend eine Kandidatin gefehlt. Die 27-jährige Ann-Katrin Lange aus dem niedersächsischen Bad Gandersheim könne aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein, kündigte Moderatorin Lola Weippert am Samstagabend im südbadischen Rust an. In der Endrunde verbleiben im Europa-Park neun andere Frauen. Zuvor berichtete die Tageszeitung „Bild“ über das Ausscheiden Langes.