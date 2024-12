Weihnachtszeit im Europa-Park: Warum sich auch in der Wintersaison ein Besuch lohnt

Funkelnde Lichter, atemberaubende Shows und Weihnachtsspecials – der Europa-Park ist in die Wintersaison gestartet. In unserem Check erfahren Sie, welche der Shows so richtig zum Staunen bringen, welche kulinarischen Highlights warten und an welchen Stellen es in der Winterzeit besonders schön ist.

Kälte und Dunkelheit verleiten im Winter ja eher mal dazu, zu Hause zu bleiben. Dabei ist jetzt eine der schönsten Zeiten für einen Europa-Park-Besuch angebrochen, wie wir nach unserem Check zweifelsfrei sagen können. Bis zum 12. Januar ist Wintersaison im Freizeitpark – und die macht es sogar Weihnachtsmuffeln schwer, nicht in Feierlaune zu kommen.

Von 3D-Projektionen über duftenden Glühwein bis zum gemütlichen Lagerfeuer: Wir haben uns alles angesehen.

Weihnachtliche Dekoration

Schöner sieht der Europa-Park wohl zu keiner Jahreszeit aus: Pünktlich zum Dezember verwandelt er sich in ein Winterwunderland mit mehr als 3500 geschmückten Tannenbäumen am Wegesrand und weihnachtlichen Figuren.

Santa kann auch jonglieren. Foto: Cools

Außerdem ist Santa Claus auch persönlich im Park anzutreffen und zeigt zur Begeisterung der Besucher, dass er auch jonglieren kann.

Festlich dekorierte Gebäude, Lichter, soweit das Auge reicht: Es gibt es wirklich an jeder Ecke etwas zu entdecken, was den Spaziergang durch die 17 Themenbereiche des Parks selbst für „alte Hasen“ wieder spannend macht.

Schnee gibt’s garantiert

Wer sich weiße Weihnachten wünscht, aber bislang nur Regen bekommen hat, der könnte beim Flanieren durch die Einkaufspassage Glück haben und in den Genuss spontanen Schneefalls kommen.

In Weihnachtsstimmung kommt man außerdem im Historischen Schlosspark Balthasar (Deutscher Themenbereich). Hier gibt es 45 große, beleuchtete Figuren zu bestaunen, darunter Schneemänner und Eisbären, aber auch Märchenfiguren wie Rotkäppchen, die Bremer Stadtmusikanten und Schneewittchen.

Im Historischen Schlosspark gibt es Figuren zu bestaunen. Foto: Cools

Ein Spaziergang durch den weihnachtlich-winterlich dekorierten Park lohnt sich besonders in der Dämmerung beziehungsweise bei Dunkelheit. Dann kommt die stimmungsvolle Beleuchtung am besten zur Geltung. Alles funkelt. Und an der überdimensionalen Glitzer-Christbaumkugel kommt man kaum vorbei, ohne ein Foto zu schießen.

Die glitzernde Christbaumkugel Foto: Cools

Unser Tipp für Lauffaule oder jene, die sich einen Perspektivwechsel wünschen: Eine Fahrt per Monorail oder mit dem 55 Meter hohen Riesenrad „Bellevue“ im Portugiesischen Themenbereich wird mit einem atemberaubenden Blick auf das Lichtermeer belohnt.

Diese Shows sind ein Must-See

Die Shows im Europa-Park sind nicht nur bei Schmuddelwetter ein heißer Tipp. Zwei davon lohnen sich in der Wintersaison besonders.

Zweimal am Tag kann man im Griechischen Themenbereich „Surpr’Ice presents a Christmas Dream“, eine rund 30-minütige Eisshow, bewundern. Akrobatik und talentierte Schlittschuhläufer in tollen Kostümen, gepaart mit mitreißenden Weihnachtsliedern und einer kleinen Story, sind wirklich sehenswert und machen richtig Freude.

Die Show „Surpr’Ice presents a Christmas Dream“ lohnt sich. Foto: Cools

Atemberaubend im wahrsten Sinne des Wortes geht es bei der einstündigen „Winter Zirkus Revue“ zu. International prämierte Artisten zeigen Akrobatik in der Luft, auf dem Pferd oder auf dem Hochseil. Auch ein Zauberer und ein Clown sind mit von der Partie, dazu gibt es Live-Musik und Gesang – ein Spektakel, das man definitiv gesehen haben sollte.

Die 30-minütige Show „Season of Light“ im Globe Theater (Englischer Themenbereich), die zweimal täglich gezeigt wird, ist derweil etwas für die Besucher, die Musicals und romantisch-komödiantisch angehauchte Geschichten mögen.

Die 3D-Lichter-und-Farben-Show Foto: Cools

Im Französischen Themenbereich wartet täglich ab 17 Uhr jede halbe Stunde eine faszinierende 3D-Lichter-und-Farben-Show, projiziert auf die Fassade des Eurosat – acht Minuten, die sich für jeden absolut lohnen.

Wem das noch nicht genug Winterzauber ist, der kommt ab 18.30 Uhr bei „Ed’s Starlight Parade“ (Luxemburg, etwa 20 Minuten lang) auf seine Kosten. Vor allem Kinder geraten da angesichts Ed Euromaus, seiner Freunde und eines riesigen Weihnachtsbaums ins Staunen.

Winterspaß für Groß und Klein

Der Freizeitpark-Besuch kann in der Wintersaison spontan zum Wintersport-Kurzurlaub werden. Im Nordischen Winterdorf im Skandinavischen Themenbereich lädt eine Eisfläche die ganze Familie dazu ein, Runden zu drehen und danach eine Tasse Früchtepunsch zu genießen.

Kinder können ihre Skikünste derweil in der Skitty World Nordic beweisen.

Hier können sich Kinder austoben. Foto: Cools

Einen Spaß für die ganze Familie bietet der aufgebaute schneebedeckte „kleine Feldberg“, den man auf aufblasbaren Reifen herunterrutschen kann.

Wer im Warmen toben möchte, für den bietet sich die im Spanischen Themenbereich aufgebaute Winterwunderwelt an – dort, wo sich sonst Rittern zu Pferd ein Gefecht liefern. Hier wartet ein wahres Spieleparadies auf die Kinder.

Essen und Trinken

Neben dem üblichen kulinarischen Angebot im Europa-Park gibt es in der Wintersaison einen Weihnachtsmarkt im deutschen Themenbereich mit Klassikern wie Glühwein, Punsch und Wurst, aber auch Burgern, Waffeln und vielem mehr.

Preis-Check: Die klassische Rote gibt’s im Schnitt für 5 Euro, Glühwein für 4 bis 5 Euro.

Und das eine oder andere Mitbringsel für die Daheimgebliebenen findet man dort auch.

In der Erdinger Hütt’n wartet derweil an verschiedenen Terminen ein zünftiger Hüttenabend, beispielsweise mit Käsefondue, auf die Besucher.

Im Französischen Themenbereich können in der Backstube unter Anleitung von Konditoren Lebkuchenherzen selbst verziert werden.

Ein Highlight: die Ice Bar Foto: Cools

Unser Highlight: die Ice Bar im Spanischen Themenbereich. Hier gibt es von heißen Cocktails über heiße Schokolade bis zur Feuerzangenbowle alles, was das Herz begehrt.

Draußen ist derweil ein Feuer aufgebaut, über dem man Rote Würste grillen kann – Lagerfeuer-Stimmung inklusive.

Darauf muss man verzichten

Wenn es auch viele Winter-spezifische Highlights gibt, so bringt die kalte Jahreszeit natürlich auch Einschränkungen mit sich. Nicht alle Attraktionen können gefahren werden, so etwa Fjord Rafting und Atlantica SuperSplash. Wer sich also vor allem auf Wasserspaß freut, der sollte im Winter eher auf „Rulantica“ ausweichen.

Insbesondere bei Eis, Schnee, starkem Wind oder ungewöhnlich niedrigen Temperaturen kann es bei den Attraktionen im Europa-Park auch kurzfristig dazu kommen, dass es witterungsbedingt Ausfälle gibt. Das sollte man bei der Planung des Besuchs berücksichtigen.

Öffnungszeiten im Winter

Die Wintersaison dauert bis zum 12. Januar. In dieser Zeit ist der Europa-Park täglich von 11 bis mindestens 19 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember ist der Park geschlossen.

Unser Fazit

Lohnt sich ein Freizeitpark-Besuch im Winter? Im Fall des Europa-Parks definitiv – und vor allem für jene, die bei den besonders actionreichen Achterbahnen gerne mal aussetzen.

Vor allem am Abend lohnt sich der Spaziergang durch den Park. Foto: Cools

Abseits der Attraktionen ist einfach unglaublich viel geboten – fürs Auge, für den Appetit und für die Unterhaltung. Ob sportliche Betätigung, bummeln auf dem Weihnachtsmarkt, Showbesuch oder Entdeckungstour durch den Park: Hier ist für jeden was dabei. Und wer vorher nicht in Weihnachtsstimmung war, der ist es spätestens nach dem Besuch.

Aber: Es kann natürlich, gerade in den Abendstunden, sehr frisch werden. Unbedingt dicke Socken, eine Wollmütze, Handschuhe und eine ordentliche Winterjacke mitnehmen, sonst kann es ungemütlich werden. Spezial-Tipp für Achterbahn-Fahrer: Mit einer Sturmhaube lassen sich Mund und Nase im Fahrtwind gut vor der Kälte schützen.