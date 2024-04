Das Restaurant Eatrenalin bietet seinen Gäste bereits seit 18 Monaten ein eindrucksvolles Zusammenspiel von visuellen, akustischen und haptischen Eindrücken, gepaart mit gastronomischer Spitzenleistung. Die Head Chefs Juliana Clementz und Ties van Oosten bieten Genussreisende ab dem 2. Mai nun eine völlig neue Menükomposition.

Es ist die bislang vierte Menükomposition seit der Eröffnung des Restaurants. Die aktuelle gab es seit Oktober.

Lesen Sie auch

Die kulinarischen Kreationen, bei denen moderne und internationale Einflüsse vereint werden, sollen ab sofort mit saisonalen Produkten auf den Frühling einstimmen. So genießen die Gäste in den Tiefen des Meeres mit dem Menü „Red Dimension“ eine Komposition aus Königskrabbe, Erdbeere und Buddhas Hand.

Vegetarier und Veganer erfreuen sich alternativ mit dem Menü „Green Dimension“ an Lauch, weißem Spargel und Buddhas Hand. Dabei verschmilzt das außergewöhnliche Acht-Gänge-Menü mit dem jeweiligen Ambiente in den verschiedenen Genuss-Sphären, heißt es in der Mitteilung des Parks.

Prominenter Besuch in Eatrenalin

An einem Abend können bis zu 160 Menschen Eatrenalin gleichzeitig bereisen, erklärt der Park. Darunter auch Drei-Sterne Koch Jan Hartwig, dessen Restaurant „Jan“ nach sechs Monaten mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. „Es war wunderbar, eine tolle Erfahrung!“, so Hartwig.

Auch Alexander Hermann mit seinem Zwei-Sterne Restaurant „Alexander Herrmann by Tobias Bätz“ wollte ebenfalls die Magie von Eatrenalin erleben: „Eatrenalin entführt dich in ferne Welten, auch kulinarisch. Ein Restaurant, das wirklich seinesgleichen sucht. Das ist ganz großartig, einfach sensationell!“

Das Ehepaar Frank Nagel und Natalie Fischer-Nagel vom Weissenhaus Private Nature Luxury Resort, im April mit dem Hotelier des Jahres 2024 Award ausgezeichnet, haben im Rahmen der Preisverleihung ebenfalls die kulinarische Reise erlebt, berichtet der Park.