Die Miss-Germany-Awardshow findet am 22. Februar 2025 zum letzten Mal im Europa-Park statt. Danach wird die Verleihung in eine andere Stadt wechseln.

Die diesjährige Show soll ein neuartiges Livestream-Konzept bieten. Dafür geht es für das Miss-Germany-Finale in den Europa-Park-Dome anstatt wie bisher in der Europa-Park-Arena. Nächste Woche werden die neun Finalistinnen bekanntgegeben.

Neu ist auch das Konzept zur Auswahl der Miss Germany. An diesem Abend wird sich in drei Runden entscheiden, welche der erstmals neun Finalistinnen sich in den drei Kategorien durchsetzt.

Lesen Sie auch

Die Jury ist ebenfalls in die drei Kategorien Female Founder, Mover und Leader unterteilt, und entscheidet mit den Indikatoren Professionalität, Entwicklungspotenzial und Inspirationsfähigkeit, wer die Auszeichnung „Miss Germany 2025“ erhält, erklärt der Europa-Park in einer Pressemitteilung.

Publikum darf erstmals Miss Germany wählen

Von den Top neun entscheiden die drei Jury-Teams in der jeweiligen Kategorie, wer es dann in die Top sechs und dann in die Top drei schafft, die jeweils auch den Female Founder Award, den Female Mover Award sowie den Female Leader Award erhalten. Bevor dann die nächste Premiere folgt: Das Publikum wählt dann die Miss Germany 2025.

Nächste Woche werden aus den aktuellen Top-8-Halbfinalistinnen dann die neun Finalistin verkündet.

2027 wird das 100-Jährige gefeiert

Im Europa-Park-Dome werden wieder zahlreiche prominente Gäste sowie die Angehörigen der Kandidatinnen erwartet. Außerdem wird wieder eine geringe Anzahl an Tickets im freien Verkauf sein.

Besonderheit des Finales der Miss-Germany-Awards 2025 wird zudem sein, dass es vorerst das letzte Mal im Europa-Park sein wird, ehe Miss Germany dann in Vorbereitung auf die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen 2027 in eine andere Stadt wechseln wird.

Kein reiner Schönheitswettbewerb mehr

Gegründet im Jahr 1927 als Schönheitswettbewerb habe sich Miss Germany unter der Leitung von Max Klemmer, der das Familienunternehmen seit 2019 in dritter Generation führt, zu einer bedeutenden Auszeichnung für Frauen mit Ambitionen entwickelt. Die Plattform erklärt, sie zeichne seit 2019 Frauen aus, die in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Die Miss Germany Staffel 2024/25 solle mit traditionellen Vorstellungen brechen. Es werde nicht nur nach den nächsten Beauty-Influencerinnen gesucht, sondern nach zukünftigen DAX-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen.