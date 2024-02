Europa-Park öffnet vor offiziellem Saisonstart: Auf diese Attraktionen müssen Besucher beim „Pre-Opening-Sunday“ verzichten

1 Schon knapp eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart öffnet der Europa-Park seine Tore. Foto: Europa-Park

Interessierte können schon am Sonntag, 17. März, den Park besuchen. Allerdings müssen Abstriche gemacht werden.









Der Europa-Park startet offiziell am 23. März in die diesjährige Saison, öffnet seine Türen jedoch schon am 17. März für einen Tag. Darüber informiert der Park in einer Mitteilung. Wer an diesem sogenannten Pre-Opening-Sunday den Freizeitpark besuchen möchte, muss jedoch auf verschiedene Attraktionen verzichten. Hierzu gehören laut Mitteilung unter anderem der Kroatische Themenbereich inklusive „Voltron Nevera“, die Zauberschlucht der Diamanten mit Alpenexpress „Enzian“ und Tiroler Wildwasserbahn sowie das Geisterschloss, der Traumzeit Dome und Eurosat. Zudem könne es auch kurzfristig zu weiteren Einschränkungen kommen.