Europa Park "Miss Germany" freut sich auf Polizeiuniform

Nach einem Jahr als Schönheitskönigin, in dem es viel um Kleider gegangen sei, werde sie vom 2. März an wieder als Polizeibeamtin arbeiten und Uniform tragen. Ihre Nachfolgerin als "Miss Germany" wird am 15. Februar im Europa-Park in Rust gewählt. Für Baden-Würrtemberg tritt Jessica Bisceglia (27) aus Trossingen an.