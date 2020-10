Europa-Park Ministerpräsident stellt sich hinter Seilbahn-Pläne

Diese sollte von Rust durch das Naturschutzgebiet Taubergießen, über den Rhein nach Frankreich führen – so die anfängliche Idee. "Das ist dann gleich unter die Mühlen geraten, weil Umweltverbände Sturm gelaufen sind, ohne zu wissen, was geplant ist", betonte Kretschmann. "Das sollten wir auch wieder aufnehmen." Es handele sich dabei um ein attraktives Projekt. An geeigneter Stelle verlaufend, müsse im Naturschutzgebiet eventuell nicht gebaut werden, so Kretschmann.