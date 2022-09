2 Noch sind der Themenbereich Kroatien und die neue Achterbahn eine Baustelle im Europa-Park. Foto: Constantin Blaß

Die neue Achterbahn im Europa-Park wird heiß ersehnt. In der Saison 2023 soll der Votron Coaster eröffnen. Doch jetzt stellen die Park-Verantwortlichen diesen Termin in Zweifel.















Link kopiert

Schlechte Nachrichten für Europa-Park-Fans: Die neue Achterbahn, die vermutlich „Voltron Coaster“ heißt, wird– entgegen der ursprünglichen Planungen – wohl nicht mehr im Jahr 2023 fertiggestellt werden können.

Bis dato ging der Europa-Park davon aus, den Themenbereich Kroatien gemeinsam mit dem neuen Fahrgeschäft in der Saison 2023 eröffnen zu können. Erste Bauteile wurden bereits geliefert, die erste Bauphase hat begonnen. Im Januar 2023 soll die Bahn mit ihren 142 Schienen bereits aufgebaut sein. Lieferschwierigkeiten könnten den Eröffnungs-Planungen jetzt einen Strich durch die Rechnung machen.

In der vierten Folge der Baudokumentation „Ω“ teilten Parkleiter Lukas Metzger und Patrick Marx, verantwortlich für die Weiterentwicklung des Parks, mit, dass zum Beispiel elektrische Steuerungsteile derzeit eine Lieferzeit von „teilweise 60 bis 70 Wochen“ hätten. Das könnte die planmäßige Eröffnung der neuen Anlage verzögern. Man müsse schauen, „wo wir landen“. Metzger: „Wir arbeiten stark daran, dass es noch in 2023 passiert.“ Marx: „Wir geben Vollgas, aber wir können es Stand heute nicht sagen.“

Europa-Park: Letzte Achterbahn vor gut zehn Jahren eröffnet

Für den Europa-Park und vor allem diejenigen, die sich sehnlichst mal wieder eine neue Achterbahn in Rust wünschen, sind das keine guten Nachrichten. Die letzte Achterbahn, die im Europa-Park eröffnet worden ist, war am 31. März 2012 der Wodan „Timburcoaster“ – eine Holzachterbahn. Der Blue Fire Megacoaster (Launched Coaster) wurde am 4. Aprl 2009 eröffnet, der Silver Star (Hyper Coaster), die höchste und schnellste Achterbahn in Deutschland, am 23. März 2002.

Mit dem „Voltron Coaster“, für den der Gemeinderat in Rust bereits grünes Licht gegeben hat, will die Parkleitung endlich wieder einen neuen Akzent setzen. Zwar wird der Europa-Park aufgrund seiner Gesamtkomposition seit Jahren zum „Besten Freizeitpark der Welt“ gekürt, bei den Achterbahnen haben selbst in Deutschland andere Betreiber wie Phantasialand, Heide-Park oder Hansa-Park dem Europa-Park große Konkurrenz bereitet und teils den Rang abgelaufen.

Europa-Park: Was vom „Voltron Coaster“ bekannt ist

Der „Voltron Coaster“ ist eine Katapult-Achterbahn, weist eine Länge von 1385 Metern mit 21 Kurven aus, wird eine Höhe von 28 Metern nicht übersteigen, der Top-Speed bei dem „Big Dipper“ mit sieben Zügen wird bei 80 Kilometern pro Stunde liegen. Hergestellt wird die Bahn von Mack Rides selbst. Als Wagen kommen 16-Sitzer mit je vier Reihen zum Einsatz. Die äußeren Plätze ragen dabei über die Schiene hinaus.

Thematisiert wird der „Voltron Coaster“ in Anlehnung an den serbischen Erfinder Nikola Tesla, der im heutigen Kroatien geboren wurde. Skizzen zeigen, dass das Hauptgebäude an Teslas „Wardenclyffe Tower“ angelehnt ist.