1 Dass der Europa-Park seine Türen wieder geöffnet hat, sorgt bei Ruster Ferienwohnungsbesitzern für höhere Buchungsanfragen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Ferienwohnungsbesitzer in Rust verbuchen Anfragen. Zugriff auf Tageskontingent hilft.

Rust - Mit der Öffnung des Europa-Parks wird die Region rund um Rust aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Auch die Ferienwohnungsbesitzer dürfen sich über gestiegene Buchungszahlen freuen und stellen fest: Die Gäste sind bescheidener geworden.

Die Freude, dass der Europa-Park wieder offen ist, ist nicht nur bei den Gästen und Mitarbeitern, sondern auch bei den Ferienwohnungsbesitzern in Rust groß. Dass der Europa-Park allen Gästen, die in Rust übernachten, ein Ticket aus den aktuell auf 10.000 limitierten Tageskarten garantiert, "sei eine ganz wichtige und eine sehr großzügige Geste des Parks. Die Hälfte der Buchungen haben wir nur deswegen", betont etwa Richard Beck, dessen Frau das Gästehaus Alba betreibt.

Aktuell habe man etwa halb so viele Buchungen wie sonst um diese Zeit – was mit dem limitierten Kontingent zusammenhänge. Aber man sei "heilfroh, dass es wieder los geht". Was Beck auffiel: Die Besucher hätten großen Beratungsbedarf. Jedem Angebot, das er mache, lege er schon gleich die Modalitäten und einen Plan mit den Teststationen in Rust bei.

Neben der in der Rheingießnhalle hat die Gemeinde vier weitere eingerichtet: am Rathausplatz, an der Rheingießenhalle, auf dem Gelände der Firma Ohnemus und bei der Schlossapotheke am Alte-Waage-Platz. Zudem kann man sich beim Europa-Park auf dem Parkplatz und beim Tipi-Dorf testen lassen.

Anerkennung für gute Organisation

Beck hat große Anerkennung für die Gemeinde und den Park, dass diese alles so schnell auf die Beine gestellt hatten. "Der Europa-Park hat den Besuch wirklich perfekt und professionell organisiert – besser geht es nicht", lobt Beck, der dort bereits selbst mit seiner Frau war und sich die Sicherheitsvorkehrungen angesehen hat. "Bevor man überhaupt in den Park kommt, muss ein Test oder der Nachweis für die Impfung oder Genesung von Corona nachgewiesen werden. Auch auf den korrekten Sitz der Masken wird geachtet und an den Teststationen geht es zügig vorwärts", berichtet er.

Auch Andrea Molt von der Ferienwohnung im Holzhaus ist froh, dass es wieder los geht. Sie hat ihre Ferienwohnung nun wieder bis September an einen Mitarbeiter des Parks vermietet. "Er war nach der Schließung im November sehr froh, dass er die Gelegenheit hatte, vor seinem Studium dort noch einmal zu arbeiten", berichtet sie.

Die Wiedereröffnung des Parks hat sich herumgesprochen. Das merkt auch Zimmervermieter Roland Papenberg, der in Rust das "Gästehaus Europa" mit mehreren Zimmern betreibt.

Gäste sind freundlicher geworden

"Es läuft wieder an, wir spüren das sehr", sagt er nach harten Monaten mit nahezu null Buchungen zufrieden. Anfangs hätten sich viele Interessenten gemeldet, die auf gut Glück in den Park wollten und gar kein Ticket hatten. Die seien dann schnell wieder abgesprungen, denn für die Park-Tickets gelten in den aktuellen Regelungen feste Besuchstage.

Zwischenzeitlich habe sich das Extra-Ticket-Kontingent für die Ruster Zimmervermieter bei den Gästen auch herumgesprochen. "Das hilft uns natürlich, da sind wir dankbar", erklärt Papenberg.

Keine Probleme gebe es mit den Corona-Tests, die die Gäste vorweisen müssen, um ein Zimmer zu bekommen. Die meisten würden eine Testbescheinigung schon mitbringen oder würden sich eben im Dorf noch schnell testen lassen, bevor sie einchecken, berichtet der Ruster. Notfalls könne er auch selbst Tests durchführen, dafür habe er sich noch qualifizieren lassen. Lieber sei ihm aber, die Gäste seien schon vorab getestet.

Was der erfahrene Zimmervermieter auch feststellt: "Die Gäste sind jetzt deutlich bescheidener, wenn sie buchen. Sie sind froh, dass sie überhaupt ein Bett und Tickets für den Park bekommen. Das habe ich in den vergangenen Jahren im regulären Betrieb auch schon anders erlebt. Irgendwie, scheint mir, sind die Gäste nun noch ein bisschen freundlicher."

Anfragen sprunghaft gestiegen

Seit bekannt wurde, dass der Europa-Park öffnet, sind die Anfragen bei der Tourist-Info Rust sprunghaft gestiegen. "Vergangene Woche so ab Dienstag ging es los", berichtet Olga Bieche der Lahrer Zeitung. "Die Leute fragen vor allem danach, wo sie sich für den Europa-Park auf Corona testen lassen können und wie lange der Test gültig ist."

Weitere Top-Fragethemen der Gäste sind die Voraussetzungen, um den Park besuchen zu dürfen und wo man in Rust am besten unterkommen könnte. Aber auch vor der Öffnung des Europa-Parks sind die Telefone in Rust nicht ganz still gestanden: "Da haben dann vereinzelt Leute angerufen und gefragt, wann der Park wieder öffnet", so Bieche lachend.

"Wir sind schon sehr abhängig vom Europa-Park", stellt Astrid Hensle von der Tourist-Info Ettenheim fest. "Der Europa-Park macht auf und die Buchungen kommen", so ihr Fazit auch hinsichtlich des Jahrs 2020. Zwar gebe es vereinzelt Stammgäste, die die Region auch so immer mal wieder für eine Woche besuchen würden, aber der Hauptanteil der Buchungen hänge mit dem Europa-Park zusammen.

Einzige Ausnahme: der Campingplatz. "Camping liegt im Trend und der Camping-Platz ist ein Dauerbrenner, auch unabhängig vom Europa-Park. Die Leute, die dort Urlaub machen, gehen zwar oft auch mal für einen Tag in den Park, aber sie sind nicht nur deswegen hier und machen länger Urlaub."

