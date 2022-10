Europa-Park in Rust

1 Die Achterbahn Silver Star blieb aufgrund einer defekten Kupplung stehen. Foto: Europa-Park

Schreckmoment im Europa-Park: Auf der Achterbahn „Silver Star“ gab es für einige Fahrgäste am Sonntagmittag einen ungewollten Halt.















Der „Hyper Coaster“, der eine Höhe von 73 Metern erreicht und vor 20,5 Jahren eröffnet wurde, musste gegen 12 Uhr wegen eines technischen Defekts anhalten. Der „Silver Star“ war gerade im Anstieg, als eine Kupplung am Kettenantrieb Probleme bereitete und den Notstopp auslöste.

Wie viele Parkgäste in dem betroffenen Zug saßen, war unklar. Maximal können pro Zug 36 Personen sitzen. Alle Menschen mussten das Gefährt über eine Treppe verlassen und wurden dabei vom Rettungspersonal unterstützt. Versehrt wurde niemand. Um 14 Uhr war die Räumung des „Silver Stars“ abgeschlossen.

Europa-Park: Silver Star wurde evakuiert

Die Evakuierung des Fahrgeschäfts sei ruhig und ohne Hektik verlaufen, so die Behörden gegenüber bnn.de. Die französische Zeitung DNA berichtet zuerst über den Vorfall im Europa-Park. Die Achterbahn sollte noch am Sonntag wieder Fahrt aufnehmen, kündigte die Sprecherin an.

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde zählt der „Silver Star“ den Angaben des Europa-Parks nach zu den schnellsten Stahlachterbahnen Europas und ist eine der Hauptattraktionen.

Im Europa-Park gab es zuletzt Ende August eine Störung an der Wasserachterbahn Poseidon. Damals saßen Fahrgäste eine halbe Stunde lang in dem Fahrgeschäft fest.

Bei einem Achterbahn-Unfall im Freizeitpark Klotten (Rheinland-Pfalz) starb Anfang August eine Frau (57), sie war aus der Bahn gefallen und später an den Folgen des Sturzes gestorben. Der Europa-Park hatte damals auch auf den Vorfall reagiert und auf die sehr strengen externen Sicherheitskontrollen hingewiesen.

Ebenfalls in diesem Kalenderjahr gab es einen Achterbahn-Unfall im Legoland. In dem Park bei Günzburg waren zwei Züge des „Feuerdrachen“ aufeinander geprallt. 31 Menschen verletzten sich. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.