Europa-Park im Ranking: Bester Freizeitpark ist nicht mehr in Rust

Die Reiseexperten von „Travelcircus“ haben entschieden: Der Europa-Park, der die Jahre zuvor Spitzenreiter der Bewertung war, ist im europaweiten Vergleich nun auf dem dritten Platz.
Der Europa-Park gilt seit vielen Jahren als bester Freizeitpark Europas. Zahlreiche Auszeichnungen und Ranglisten renommierter Ratgeber belegen das. Auch bei den Reiseexperten von „Travelcircus“ sicherte sich der Ruster Freizeitpark in den vergangenen Jahren stets den ersten Platz. Nun wurde er jedoch abgelöst: Disneyland Paris und der niederländischen Park Efteling überholten den Ruster Park. Das geht aus der neusten Bewertung von „Travelcircus“ hervor. Insgesamt wurden 89 europäische Freizeitparks genauer unter die Lupe genommen. Untersucht und bewertet wurden folgende Kriterien: Preis-Leistung, Besucherbewertung, Bekanntheit, Spaßfaktor für Kinder sowie die Relevanz auf der Internetplattform Instagram. Pro Kategorie können maximal fünf Punkte erreicht werden, die Maximalpunktzahl liegt also bei 25.