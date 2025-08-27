Europa-Park im Ranking: Bester Freizeitpark ist nicht mehr in Rust

Die Reiseexperten von „Travelcircus“ haben entschieden: Der Europa-Park, der die Jahre zuvor Spitzenreiter der Bewertung war, ist im europaweiten Vergleich nun auf dem dritten Platz.

Der Europa-Park gilt seit vielen Jahren als bester Freizeitpark Europas. Zahlreiche Auszeichnungen und Ranglisten renommierter Ratgeber belegen das. Auch bei den Reiseexperten von „Travelcircus“ sicherte sich der Ruster Freizeitpark in den vergangenen Jahren stets den ersten Platz. Nun wurde er jedoch abgelöst: Disneyland Paris und der niederländischen Park Efteling überholten den Ruster Park. Das geht aus der neusten Bewertung von „Travelcircus“ hervor. Insgesamt wurden 89 europäische Freizeitparks genauer unter die Lupe genommen. Untersucht und bewertet wurden folgende Kriterien: Preis-Leistung, Besucherbewertung, Bekanntheit, Spaßfaktor für Kinder sowie die Relevanz auf der Internetplattform Instagram. Pro Kategorie können maximal fünf Punkte erreicht werden, die Maximalpunktzahl liegt also bei 25.

Preis-Leistung: Auf der „Travelcircus“-Liste ist der Europa-Park mit 73 Euro pro erwachsenen Besucher der zweit teuerste Freizeitpark. Insgesamt muss eine vierköpfige Familie für Eintritt und Parkgebühren 281 Euro hinblättern. Als einziger Park schlägt nur Disneyland zu Buche mit fast dem Doppelten. „Im Europa-Park sind schnell mehr als 250 Euro weg – und das ganz ohne Snacks, Souvenirs oder Übernachtung“, heißt es in der Bewertung. Dafür erhalte man in Rust mit 63 Attraktionen und 14 Achterbahnen rasanten Fahrspaß. Nur „Energylandia“ in Polen bietet mehr. In dieser Kategorie erhält der Europa-Park 4,6 Punkte.

Besucherbewertung: Auch hier können sich die Macks nicht den ersten Platz sichern, dennoch sprechen die Rezensionen auf Google Bände: Insgesamt 186 456 Menschen haben dem Park eine Durchschnittsbewertung von 4,7 von fünf Sternen gegeben. Übertrumpft wird der Europa-Parka in dieser Kategorie ebenfalls vom polnischen Konkurrenten, der mit 4,9 Sternen und rund 240 000 Bewertungen noch besser abschneidet. 4,7 Punkte gehen dafür nach Rust.

Bekanntheit: Die Prominenz des Europa-Parks misst „Travelcircus“ anhand der monatlichen Google-Anfragen. Das heißt: Je mehr Menschen den Park im Internet suchen, desto besser schneidet er auf der Bewertungsliste ab. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im Zeitraum von April 2024 bis März 2025 wurde durchschnittlich 889 968 Mal im Monat nach dem Europa-Park im Netz gesucht. Damit belegt der Park jedoch nur den dritten Platz. Den zweiten macht das Phantasialand mit 954 625 Anfragen, absoluter Spitzenreiter ist Disneyland Paris mit satten 2,85 Millionen. Trotz der beachtlichen Zahl geht der Europa-Park gegen seine Mitstreiter etwas unter und erhält deshalb nur 3,92 Punkte.

Spaßfaktor für Kinder: Dass besonders die jungen Besucher im Europa-Park auf ihre Kosten kommen, dürfte kein Geheimnis sein. Dennoch gibt „Travelcircus“ nur 4,54 Punkte nach Rust. Wie kommt das zustande? Der Grund liegt im Bewertungssystem. Die Reiseexperten haben analysiert, wie viele Attraktionen in den jeweiligen Freizeitparks für Kinder ab vier Jahren geeignet sind. Der Park der Familie Mack kann hier im Gegensatz zu anderen nur wenig mithalten. Schließlich ist die „Silver Star“ laut Internetseite erst ab elf Jahren, die „Voltron Nevera“ ab acht und „Blue Fire“ nur für Kinder über sieben Jahre.

Instagram-Relevanz: Um zu prüfen, welche Rolle der Europa-Park auf der Internetplattform spielt, wurde ein Auge auf den sogenannten parkeigenen „Hashtag“ gelegt. Das ist ein Stichwort, mit dem Nutzer ihre Beiträge versehen können. Wer also ein Bild auf seinem Profil hochlädt, kann somit den Europa-Park darauf markieren. Das ist bisher 792 000 Mal so geschehen, was dem Park jedoch nur 3,36 Punkte einbringt. Der Grund ist die hohe Zahl des Disneylands: Satte 7,3 Millionen Mal wurden Bilder mit dem Stichwort des Pariser Parks markiert.

Fazit: Vom ersten auf den dritten Platz: Zwar klingt das im ersten Moment nach einem großen Unterschied, knapper hätte das Ergebnis jedoch kaum sein können. So konnte der Europa-Park von 25 möglichen Punkten 21.12 einfahren. Nur 0,19 Punkte fehlen ihm zum zweitplatzierten Disneyland Paris mit 21.31, den ersten Platz macht Efteling mit 21.54. Deutlicher wird es dagegen mit Blick auf den vierten Platz: Zum polnischen Freizeitpark „Energylandia“ konnte sich der Europa-Park mit 1,1 Punkten Vorsprung abheben.

Der Bewerter

„Travelcircus“ wurde im Jahr 2014 in Berlin gegründet und ist ein Anbieter für Kurzreisen. Dort können sich Touristen Urlaubspakete zusammenstellen – unter anderem auch zu verschiedenen Freizeitparks. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.travelcircus.de.