Europa-Park Hotels: Folgende Häuser wurden von der Dehoga reklassifiziert

„Colosseo“, „Santa Isabel“ und „Kronasar - The Museum-Hotel“ wurden im Rahmen der Intergastra 2024 von der Dehoga reklassifiziert. Die Deutsche Hotelklassifizierung ist drei Jahre gültig.

Der Europa-Park verfügt über sechs eigene Hotels. Die Hotels „Colosseo“, „Santa Isabel“ und „Kronasar - The Museum-Hotel“ wurden nun im Rahmen der Intergastra 2024, der Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie, nach den Kriterien der Deutschen Hotelklassifizierung erneut bestätigt. Darüber gibt der Europa-Park in einer Mitteilung Auskunft.

Die Deutsche Hotelklassifizierung ist drei Jahre gültig und ein bewehrtes, verlässliches und gästeorientiertes Bewertungssystem für Hotels, so der Park.

247 Kriterien werden aktuell in den folgenden Bereichen bewertet: Allgemeine Hotelinformationen, Rezeption und Services, Zimmer, Gastronomie, Veranstaltungsbereich, Freizeit, Qualitäts- und Online-Aktivitäten.

Die Wiederholungsprüfung steht in diesem Jahr für die Hotels „El Andaluz“, „Castillo Alcazar“ und „Bell Rock“ an, so der Park.