Beim Regionalwettbewerb am vergangenen Sonntag, 16. Februar in Offenburg, überzeugten die Kurse der Talent Academy mit ihren Leistungen.

In den Kategorien klassisches Ballett, Lyrical, Nationaltanz und Folklore, Moderner und zeitgenössischer Tanz, Jazztanz und Show Dance, Hip Hop und Streetdance sowie Gesang und Tanz nahmen Tanzende aus ganz Deutschland und der Schweiz teil, wie der Europa-Park verkündet.

In der Kategorie „Erwachsene große Gruppe, Jazz Show Dance“ belegte die Performance Crew - Contemporary Dance der Talent Academy mit ihrer Choreographie „Save your Soul“ den ersten Platz. Mit 95 von 100 möglichen Punkten erreichten sie zudem auch die Tageshöchstzahl aller an dem Wettbewerb in Offenburg teilnehmenden Gruppen.

Lesen Sie auch

90,67 Punkte sicherten sich Ella Neumann und Hennes Gutmair in der Kategorie „Junioren Duett / Trio Modern“ mit ihrem Tanz „We Are One“. Damit holten sie sich den zweiten Platz mit 0,3 Punkten Unterschied zum ersten Platz.

Deutscher Ballettwettbewerb ist in München

Somit qualifizierten sich beide Gruppen unter der Leitung von Trainerin Franziska Wolf, die die Choreographien konzipiert hat, für die Deutsche Meisterschaft. Der Deutsche Ballettwettbewerb findet vom 27. bis 30. März in München statt und ist der größte Wettbewerb dieser Art in Deutschland. Die Gewinner qualifizieren sich für den World Dance Contest im Sommer in Südfrankreich.

In der Talent Academy kann sich in den Bereichen Dance, Acrobatics, Music, Art & Mindset jeder ausleben. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – die 2014 von Katja Mack gegründete Talent Academy ist ein Ort der Kreativität und offen für alle Altersgruppen.

Die Institution bietet wöchentlich über 100 Kurse an, die von knapp 40 internationalen zertifizierten Coaches durchgeführt werden, führt der Europa-Park in einer Pressemitteilung weiter aus. Die knapp 400 Mitglieder können sich auf einer Fläche von mehr als 2.000 m² entfalten.