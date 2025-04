Europa-Park geht in die Luft: Zeppelin stockt Flotte auf

19 Der Zeppelin NT „Europa Park“ startete am Montag zu seinem ersten offiziellen Flug über den Bodensee. Foto: Arne Hahn

Die Reederei in Friedrichshafen am Bodensee präsentiert ihr neues Luftschiff und lässt die Kooperation mit dem Europa-Park zu dessen Jubiläum wieder aufleben. Damit kann nun mit drei Zeppelinen NT geflogen werden. Im Juli ist das Luftschiff dann auch über dem Park im Ortenaukreis zu sehen.









Aus zwei mach drei: Die Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen am Bodensee hat ihre Flotte um einen neuen Zeppelin erweitert. Am Montagvormittag stieg der neue Zeppelin NT „Europa Park“ zu seinem offiziellen Erstflug unter den Augen von Europa-Park-Gründer Roland Mack in die Lüfte. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Deutschlands größtem Freizeitpark in Rust (Ortenaukreis) ließen der Park und die Zeppelin-Reederei ihre schon in den Jahren 2016, 2017 und 2018 erfolgreiche Kooperation wieder aufleben.