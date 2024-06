Bereits seit 30 Jahren lebt der Europa-Park seine Partnerschaft mit dem SC Freiburg. Auch dieses Jahr waren Mitglieder zu einem Fan-Tag in den Park eingeladen.

Tausende SC-Mitglieder, Dauerkarteninhaber und Mitglieder der Fangemeinschaft nutzten am 28. Juni das Angebot für einen Gratis-Eintritt und feierten im Europa-Park eine weiß-rote Fußballsause. Der SC-Freiburg-Fantag fand bereits zum vierten Mal statt, erklärt der Europa-Park.

Gestartet wurde der Tag mit einem bunten Programm im Italienischen Themenbereich mit SC-Präsident Eberhard Fugmann, den ehemaligen SC-Spielern Tobias Willi und Daniel Schwaab, Nicolas Mack, Leiter Kooperationen Europa-Park, und Martin Spanring, Beauftragter der Geschäftsführung Europa-Park, sowie ebenfalls ehemaliger SC-Spieler. Ganz spontan kam auch die Band 01099 zum SC-Fantag dazu, natürlich in Trikots.

In den europäischen Themenbereichen und vor dem Haupteingang gab es zusätzliche Aktionen rund um den SC Freiburg wie zum Beispiel Fußball-Golf und Torwandschießen. Die Achterbahnzüge wie zum Beispiel „Voltron Nevera“ leuchteten an diesem Tag durch die Trikots weiß und rot, erklärt der Park. Auch das Füchsle und Ed Euromaus seien mit von der Partie gewesen.

In der Wasserachterbahn „Atlantica Supersplash“ war das Füchsle mit von der Partie. Foto: Europa-Park

Zwischen dem Europa-Park und dem SC Freiburg gebe es sehr viele Parallelen, erklärt der Park: Unterhaltung für die ganze Familie, Qualität und Emotionen stehen dabei im Vordergrund. Das Familienunternehmen und der Verein agierten mit viel Herzblut, Nachwuchsförderung liege ihnen am Herzen. Und während die Fans im Stadion manche Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebten, dürften sie im Europa-Park mit viel Geschwindigkeit durch den realen Looping rasen, so der Park.

Die „Blue Fire“ leuchtet weiß-rot. Foto: Europa-Park

„Wir freuen uns, dass der Europa-Park, mit dem uns mittlerweile eine 30-jährige Partnerschaft verbindet, bereits zum vierten Mal den SC-Fantag veranstaltet und seine Tore für so viele SC-Anhänger öffnet“, sagt SC-Präsident Eberhard Fugmann. „Für unsere Fans, vor allem für Familien, ist der SC-Fantag im Europa-Park ein tolles Erlebnis, um in der Sommerpause gemeinsam mit Gleichgesinnten einen schönen Tag zu verbringen.“

Mit jeder Menge Geschwindigkeit fuhren die SC_Freiburg-Anhänger in der Achterbahn „Silver Star“ Foto: Europa-Park

Bereits seit 30 Jahren besteht die Kooperation zwischen dem Bundesligisten und dem in Rust, 30 Kilometer nördlich von Freiburg, gelegenen Freizeitpark. Seit 2009 ist der Europa-Park Premiumpartner des SC Freiburg – und seit dem Umzug in das Europa-Park Stadion sogar Exklusivpartner und Namensgeber des neuen Stadions.

SC-Fans kopfüber in der neuen Achterbahn „Voltron Nevera“ Foto: Europa-Park

Der SC Freiburg ist eine feste Größe im Oberhaus des deutschen Fußballs und der Europa-Park spielt in der Champions League der Freizeitparks. Nicolas Mack betont: „Wir möchten den Fans immer wieder die Möglichkeit bieten, Teil der Kooperation zu werden und davon zu profitieren. Für uns ist die Partnerschaft mit dem SC Freiburg seit 30 Jahren eine Herzensangelegenheit, die wir von beiden Seiten mit Leben füllen.“ Beim bereits vierten SC Freiburg Fantag im Europa-Park habe sich wieder gezeigt, wie gut die Partnerschaft passt. Strahlende Fans zu sehen, die gemeinsam Spaß in der Achterbahn haben, freut die Europa-Park Inhaber Roland und Jürgen Mack ganz besonders, heißt es in der Mitteilung.