Man habe am Montag einen besonderen Meilenstein gefeiert, gibt der Europa-Park bekannt: Die ersten Schienen des Alpenexpress „Enzian“ sowie Teile des Kanals der Tiroler Wildwasserbahn sind eingetroffen. Am Montag hat der Park bereits mit der Montage der allerersten Schiene begonnen.

Beide Achterbahnen waren bei dem Brand im Juni 2023 schwer beschädigt worden. Europa-Park-Chef Roland Mack versprach im Bezug auf den Alpenexpress „eine komplett neue Achterbahn“. Fest steht, dass der Alpenexpress in Zukunft nicht mehr durch die Halle, sondern eine Felsenlandschaft fahren wird. Diese wird wohl komplett neu überarbeitet werden und stärker mit den vom Europa-Park erfundenen trollartigen Fabelwesen Yomis thematisiert werden. So wird die Felsenlandschaft nicht mehr wie zuvor „Zauberwelt der Diamanten“, sondern in Zukunft „Yomis Zauberwelt der Diamanten“ heißen.