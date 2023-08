1 Für die beiden günstigeren Dinner-Varianten von „Eatrenalin“ müssen Besucher nun sieben bis 30 Prozent mehr bezahlen. Foto: Europa-Park/Hans-Joerg Haas

Bereits bei seiner Eröffnung sind die Preise des Europa-Park-Restaurants in den sozialen Medien heiß diskutiert worden. Nun werden sie erhöht.









Von Anfang, seit seiner Eröffnung im November, hat der Europa-Park für sein neues Restaurant, das alle Sinne ansprechen soll, gute Buchungszahlen vermeldet – und das ist auch so geblieben. „Die Restaurant-Weltneuheit Eatrenalin erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, was sich in den Buchungszahlen zeigt. Insbesondere Wochenendtage sowie beliebte Uhrzeiten sind länger im Voraus ausgebucht“, berichtet Park-Sprecherin Diana Reichle. Einzelplätze seien oftmals aber noch spontan verfügbar.