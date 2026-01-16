Europa-Park: DJ Bobo begeistert mit neuer Show

In der ausverkauften Europa-Park-Arena in Rust feiert der Schweizer Popstar die Weltpremiere seiner aufwendig inszenierten Eurodance-Show mit Klassikern und neuen Songs.
Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk startet der Countdown und dann ist es so weit: René Baumann alias DJ Bobo erscheint aus den Tiefen der riesigen Bühne im Scheinwerferlicht. Jetzt gibt es in der ausverkauften Europa-Park-Arena in Rust kein Halten mehr. „The Great Adventure“ heißt die neue Show des Schweizer Superstars, mit der er am Donnerstagabend in Deutschlands größtem Freizeitpark in Rust (Ortenaukreis) Weltpremiere feiert. Noch bis einschließlich Sonntag brennt der Schweizer jeden Abend hier sein Feuerwerk aus altbekannten Hits und Songs aus seinem neuen Album ab und sorgt so für einen spektakulären Ausklang des Jubiläumsjahrs des Parks.