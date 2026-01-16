Europa-Park: DJ Bobo begeistert mit neuer Show

Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk startet der Countdown und dann ist es so weit: René Baumann alias DJ Bobo erscheint aus den Tiefen der riesigen Bühne im Scheinwerferlicht. Jetzt gibt es in der ausverkauften Europa-Park-Arena in Rust kein Halten mehr. „The Great Adventure“ heißt die neue Show des Schweizer Superstars, mit der er am Donnerstagabend in Deutschlands größtem Freizeitpark in Rust (Ortenaukreis) Weltpremiere feiert. Noch bis einschließlich Sonntag brennt der Schweizer jeden Abend hier sein Feuerwerk aus altbekannten Hits und Songs aus seinem neuen Album ab und sorgt so für einen spektakulären Ausklang des Jubiläumsjahrs des Parks.

DJ Bobo in Aktion Foto: Arne Hahn Zwei Jahre dauerten die Vorbereitungen für die etwas mehr als zweistündige Show, mit der der 58-Jährige bis 2027 auf Tour geht: Bislang sind Termine in Deutschland, der Schweiz, Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei angesetzt. Weitere Stationen sind in Planung, darunter Brasilien, Chile, Peru, Bolivien und Kolumbien. In Baden-Württemberg ist „The Great Adventure“ in Stuttgart (8. Mai) und in Mannheim (23. Mai) zu sehen. In Mannheim werden zudem auch wieder die zehn jungen Talente aus der Talent Academy des Europa-Park mit auf der Bühne stehen, die bei der Weltpremiere das Bobo-Ensemble bei vier Songs tänzerisch begleitet haben.

Der Schweizer Superstar fühlt sich auf der Bühne pudelwohl. Foto: Baschi Bender

Die Show selbst gehört, wie man das aus den Vorjahren schon gewohnt ist, wieder einmal zu den aufwendigsten Eurodance-Arena-Produktionen Europas, das heißt: großes Ensemble, hochkomplexe Technik und eine Inszenierung, die das Publikum in diesem Fall auf eine abenteuerliche Reise mitnimmt. Nicht zu vergessen natürlich das spektakuläre Bühnenbild, das durch modernste Technik jeden Song in eine andere Welt transportiert. Das funktioniert auch deshalb so gut, weil sich nicht alles auf der großen Bühne am Hallenende abspielt, sondern auch mitten im Publikum. Sei es auf dem verlängerten Mittelarm der Bühne, über den Köpfen des Publikums oder in den Gängen. Großen Anteil daran haben auch die Artisten im Ensemble.

Auch visuell kommen die Besucher der neuen Show jede Menge geboten. Foto: Baschi Bender

Das geht, so hat es in unserer schnelllebigen Zeit zwar den Anschein, zwar spektakulärer, ist aber dennoch passend. Schließlich spielt bei der Musikrichtung Eurodance immer auch ein gewaltiger Hauch Nostalgie mit. Kein Wunder, dass es auch bei „The Great Adventure“ die bekannten Hits aus den 1990er-Jahren sind, die für Stimmung im Saal sorgen. „Somebody Dance with Me“, „Freedom“, „Pray“, „There’s a Party“ und viele mehr stehen auf der Setlist und zünden nach wie vor. Allerdings setzt sie der Schweizer nicht geballt ein, sondern platziert geschickt langsamere Versionen und neue Songs hintereinander.

Beeindruckend: Adler „Skeleton Eddy“ schwebt mit seinen 28 Metern Breite und 10 Metern Tiefe über dem Geschehen. Foto: Arne Hahn

Auch „The Great Adventure“ ist bei allem Hype um die Person DJ Bobo keine Ein-Mann-Show, im Gegenteil: Vor allem seine Frau Nancy bildet gesanglich das Rückgrat, während Bobos Stärken eindeutig in seiner unverkennbaren Art zu rappen liegen. Nicht zu vergessen die insgesamt 33 Künstler und Akrobaten, die „The Great Adventure“ zu dem machen, was es ist: perfektes Entertainment für die ganze Familie.