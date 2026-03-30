Europa-Park: Darum war Roland Mack nicht bei der Saison-Eröffnung dabei

Er gehört zu den bekanntesten Unternehmern des Landes: Der Gründer des Europa-Parks. Fans vermissten ihn am Wochenende zur Eröffnung seines Parks. Nun gibt es ein Statement.

Viele Fans haben sich bei der großen Saisoneröffnung im Europa-Park gefragt: Wo ist eigentlich Roland Mack? Der Inhaber und Gründer eröffnete in den vergangenen Jahren traditionell seinen Park zur Sommersaison - doch in diesem Jahr war er für die meisten Besucher nicht zu sehen. Stattdessen hielt sein Bruder Jürgen Mack die Rede am Samstagvormittag im Rahmen einer kleinen Feier mit Musik traditionell über dem Haupteingang.

Der Medienberater der Familie teilte nun auf Anfrage mit: „Roland Mack ist topfit und es geht ihm bestens.“ Er habe am Samstag mit vielen Fans gesprochen. Bei der Eröffnungszeremonie sei er terminlich verhindert gewesen, aber danach den ganzen Tag im Park gewesen.

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark und startete am Samstag offiziell in die neue Saison. Zehntausende Menschen strömten am Wochenende auf das Gelände im südbadischen Rust nahe Freiburg - allein am Samstag waren es mehr als 25.000.

Besonders große Neuheiten wie Achterbahnen gibt es in diesem Jahr nicht. Dazugekommen ist allerdings der Themenbereich Monaco rund um die Achterbahn „Silver Star“. Unter anderem wurde die helle Fassade der berühmten Spielbank in kleinerer Form nachgebaut, ebenso wird das Zirkusfestival von Monte-Carlo abgebildet.