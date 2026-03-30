Europa-Park: Darum war Roland Mack nicht bei der Saison-Eröffnung dabei

Er gehört zu den bekanntesten Unternehmern des Landes: Der Gründer des Europa-Parks. Fans vermissten ihn am Wochenende zur Eröffnung seines Parks. Nun gibt es ein Statement.
Viele Fans haben sich bei der großen Saisoneröffnung im Europa-Park gefragt: Wo ist eigentlich Roland Mack? Der Inhaber und Gründer eröffnete in den vergangenen Jahren traditionell seinen Park zur Sommersaison - doch in diesem Jahr war er für die meisten Besucher nicht zu sehen. Stattdessen hielt sein Bruder Jürgen Mack die Rede am Samstagvormittag im Rahmen einer kleinen Feier mit Musik traditionell über dem Haupteingang.