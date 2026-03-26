Europa-Park bestätigt: Die Achterbahn Euro-Mir ist ab Winter Geschichte

Ein Trost für Euro-Mir-Fans: Die Bahn soll nicht komplett verschwinden. „Die ikonischen Türme kommen zurück“, erklärt der Park. Auch das Weltraumthema soll erhalten bleiben – und sogar zu einem neuen Areal ausgebaut werden, für den der russische Themenbereich im Gegenzug kleiner werden soll. „Was den Rest angeht, müssen wir vorerst noch ein paar Geheimnisse für uns behalten“, so der Park abschließend. Klar ist indes: Der neue Weltraum-Bereich soll 2028 eröffnet werden.