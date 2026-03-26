Europa-Park bestätigt: Die Achterbahn Euro-Mir ist ab Winter Geschichte
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Die Tage der Euro-Mir sind gezählt. Foto: Europa-Park

Nach Ende der 51. Saison wird die Achterbahn Euro-Mir geschlossen. Das bestätigt der Europa-Park in einer Mitteilung.

Der Europa-Park startet am Samstag in die 51. Saison. Für die Euro-Mir, die ihre Runden seit 1997 im russischen Themenbereich dreht, wird es die letzte sein. „Es ist Zeit, sich von einer Ikone zu verabschieden“, gibt der Europa-Park in einer Mitteilung bekannt. Demnach wird die Achterbahn im Winter geschlossen und durch eine neue Familienattraktion ersetzt. Ein genaues Schließungsdatum verrät der Park noch nicht.

 

Ein Trost für Euro-Mir-Fans: Die Bahn soll nicht komplett verschwinden. „Die ikonischen Türme kommen zurück“, erklärt der Park. Auch das Weltraumthema soll erhalten bleiben – und sogar zu einem neuen Areal ausgebaut werden, für den der russische Themenbereich im Gegenzug kleiner werden soll. „Was den Rest angeht, müssen wir vorerst noch ein paar Geheimnisse für uns behalten“, so der Park abschließend. Klar ist indes: Der neue Weltraum-Bereich soll 2028 eröffnet werden.

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