Europa-Park bestätigt: Die Achterbahn Euro-Mir ist ab Winter Geschichte

Nach Ende der 51. Saison wird die Achterbahn Euro-Mir geschlossen. Das bestätigt der Europa-Park in einer Mitteilung.
Der Europa-Park startet am Samstag in die 51. Saison. Für die Euro-Mir, die ihre Runden seit 1997 im russischen Themenbereich dreht, wird es die letzte sein. „Es ist Zeit, sich von einer Ikone zu verabschieden“, gibt der Europa-Park in einer Mitteilung bekannt. Demnach wird die Achterbahn im Winter geschlossen und durch eine neue Familienattraktion ersetzt. Ein genaues Schließungsdatum verrät der Park noch nicht.